方力申拒談前度鄧麗欣新戀情 黃翠如帶「奧運天書」飛巴黎

【明報專訊】方力申（小方）和黃翠如昨日出席《2024巴黎奧運 盡在TVB》記者會。小方早前公開批評香港游泳總會制度不公平後，泳總事後准許其泳會男童參加游泳錦標賽，他表示接到很多人恭喜，但認為革新尚未成功，活動後會聯同一些議員到泳總開會，「因為泳總只准男童參加一次比賽，之後要再申請，小朋友發展是長遠計，需要透過訓練和比賽去進步，不是一次比賽就認定他的成績，而且他是以個人名義參賽，不是跟所屬泳會好奇怪，好似抹殺他的教練和泳會努力，我準備了七八頁建議書，向泳總表達正向意見」。他稱今次事件迴響很大，亦有被人鬧，留意到市民對運動員尊重度加強，泳總制度是需要優化。

小方舊愛鄧麗欣公開認戀6呎高台灣型男，問他有否送祝福？小方說：「這個好問題，其實做藝人好難，回應畀人鬧，不回應又畀人鬧，不喜歡你的人乜都有得鬧，今次我想試試不回應，睇大家鬧我什麼再回應。」提到他日前到倫敦欣賞網球賽巧遇荷李活巨星湯告魯斯，小方笑言「搲爛塊面」自薦合作拍戲。

黃翠如首次擔任奧運節目主持，下周一（22日）啟程飛巴黎實地採訪，她展示1吋厚有268頁的「奧運天書」，稱要帶上機閱讀，「我主要負責奧運旅遊資訊、周邊氣氛，要親自搵很多資料，感覺似回到以前拍旅遊節目」。黃翠如大爆老公蕭正楠擔心她失魂，叫她帶兩部電話，又準備了掛心口的袋仔，同事亦提醒搭地鐵要小心扒手，不要帶證件和錢出街，只帶一張信用卡。

記者：鍾一虹