Tyson Yoshi牛一開工搵真銀 魏浚笙想反傳統 提議女友求婚

【明報專訊】Tyson Yoshi（程浚彥）昨日30歲生日與魏浚笙（Jeffrey）出席品牌香水期間限定店開幕，獲贈粉紅色跑車造型生日蛋糕。Jeffrey祝壽星身體健康和開心，場外大批粉絲大叫「生日快樂」。Tyson Yoshi認為開工搵真銀是好事，活動後飛往台灣拍新歌MV，未婚妻Christy未有同行。他的生日願望是今年底的英國演出順利，明年在港成功辦個唱，完成後便專心搞婚禮，預告明年在外地舉行，順便休息一至兩星期，「可能屆時好多歌手突然說要飛到外國同一地方拍MV，Jeffrey當然是被邀嘉賓，未決定是否邀任兄弟團，等影完婚紗相才發請柬」。Tyson Yoshi傳與Kayan9896（吳家忻）不和，現場有人大叫「9896」，問有否感掃興？他只說：「唔明你講什麼？」繼續避談。

Jeffrey右手手腕貼膠布，解釋煮日式火鍋壽喜燒時不慎燙傷，不擔心留疤痕，認為男人有一兩條疤痕才夠Man。Tyson Yoshi提議他紋身，試將女友名字紋在疤痕位置當掩飾，Jeffrey笑而不語。對於Tyson Yoshi演出時向女友求婚，Jeffrey深受感動讚好甜蜜，暫時無意效法，「未知幾時求婚，據我10年觀察，女友不鍾意搞大龍鳳，反而我有少女心，想要驚喜，視乎當下心情。或者反傳統由她先向我求婚，等我講『Yes』，然後全程由我着手籌備婚禮」。

記者：林蘊兒