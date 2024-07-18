認愛後首公開露面 鄧麗欣謝外界封男友「嫩口Rain」

【明報專訊】鄧麗欣（Stephy）近日被爆有新戀情，跟6呎高大隻型男戴情侶鴨嘴帽在商場拍拖買餸，男方被指貌似韓國天王Rain。Stephy大方認愛，在社交平台上載跟男友相依的影子照片，留言：「感謝大家祝福！」Stephy認愛後前晚首度公開露面，與吳君如到中環出席電影《我談的那場戀愛》宣傳活動，全程面露幸福笑容，透露台灣男友在香港生活，二人經朋友介紹認識，了解後發展，由於對方是圈外人，希望低調。她感謝外界高度讚賞男友，賜「嫩口Rain」封號。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

Stephy和吳君如出席為宣傳新片的speed dating活動，前者表示跟異性約會特別注意細節地方，如看對方是否準時，是否理解她的喜好和會否幫她推門等。談到與台灣男友相戀經過？Stephy透露男友在香港生活，經朋友介紹認識，了解後發展一段時間，因對方是圈外人，不想影響男友生活，希望將戀情低調一點，如果不是被影到，沒有想這麼快公開。

對於新歡和舊愛邱勝翊（王子）都是台灣男生，Stephy說不是刻意，最重要適合。對於男友被封「嫩口Rain」，她笑說：「他沒什麼反應，好多謝大家高度讚賞他，形容佢似Rain，是高度似。」

Stephy甜笑默認已見家長

談到男友最吸引她的地方？Stephy說：「大家都好好相處，最重要是相處，不是計個人有什麼好與不好。」問到是否已見家長？Stephy甜笑。二人是否以結婚為大前提？她說：「未想，見步行步，不想有太大壓力。」她提到在《我談的那場戀愛》不是女主角，笑言完全沒壓力，可盡情飾演風情萬種的反派，指使張天賦（MC）騙取吳君如金錢，沒想到拍誘惑MC戲分，對方真的被迷得面紅耳赤，十分搞笑。

吳君如爆女兒夜蒲食閉門羹

吳君如大爆剛成年的18歲女兒陳是知相約友人夜蒲酒吧識男仔，結果遭拒入場笑料，「她入不到場，著得太密實，後來用我張附屬卡入場，她說自己叫Sandra Ng、19XX出世，全場人笑到癲，叫她返屋企睇戲，她非常天真、可愛」。

吳君如回想年輕時有夜蒲階段，會約曾華倩去飲酒跳舞，很鼓勵女兒出外體驗，只要不接觸毒品就可。吳君如下月生日，被問會否搞派對帶女兒夜蒲？她笑說：「未想到如何慶生，女兒不想我跟住，怕我阻住她識朋友，其實我可以幫眼𥄫仔。」

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