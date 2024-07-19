翁靜晶計劃開免費動物診所

【明報專訊】翁靜晶前日在丈夫何猷彪陪同下到書展出席座談會。翁靜晶表示第13本《危險人物》系列原本在書展期間推出，但因為想在資料蒐集上做得更詳細，蒐集更多珍貴的資料圖片配合內文，所以趕不及推出，不過一定會在今年內出書。今年亦將會推出一本電子書《娛樂圈99奇案》，她說：「很多人都想我出電子書，我就不想，因版權放出大海就無咗，我個人比較老土，都是喜歡實體書。不過我已步入花甲之年，都是時候退場，什麼要留低，什麼該送出去都要想，都想過版權費交給誰去負責，又或者一次過將所有書放出大海。」她表示已行到人生最後一段路，所以要計劃好將來，一直想開一間免費動物診所，幫助小動物。

翁靜晶在座談會上談歐陽炳強個案，透露顏卓靈早前找她問有關歐陽炳強的事，就知有電影公司想拍這個故事，「不時有電影公司問我攞資料，亦有很多市民大眾向我諮詢意見，但我沒那麼多時間，而且我身為律師，諮詢都要收費，不可以有問必答，除非好有交情，好似《金手指》上映時，uncle楊受成親自搵我，想我在頻道上講這個人物，我就一定要幫，而我就將收到的費用捐出去做慈善用途」。

任何法律行動都不會講

對於有人在網上發表質疑翁靜晶律師專業資格的言論，翁靜晶曾在其網上頻道表示會出律師信，前日問到此事時，她表示任何法律行動都不會講，「部署都不會公開講。有些人要睇自己身分，大家有很大距離，所以沒什麼好處，而且何家會保護我，有此事都不是我要做就做，我有事老公都不會不理。」

記者：柯美

攝影：劉永銳

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