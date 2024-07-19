黄祥興離巢無綫首拍ViuTV新劇 黃浩然為角色增肥22磅

【明報專訊】黃浩然、周家怡、黃祥興、張達倫、敖嘉年及P1X3L成員歐鎮灝（George）等昨日到尖沙嘴出席ViuTV新劇《數字人生》（暫名）開鏡拜神儀式。黄浩然與周家怡劇中飾演夫婦，George飾演他們的兒子，黃浩然表示與周家怡對上一次合作是無綫劇《拳王》，當時演情侶，今次升呢做夫婦，但沒有親熱鏡頭。周家怡表示連惜惜也沒有，但這樣更好，因他們很熟，又認識對方太太和兒子，拍親熱戲感覺很奇怪。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

ViuTV新劇《數字人生》主要圍繞飾演一家三口的黃浩然、周家怡及George，講述他們墮入電騙，被騙去全副身家的故事。問他們現實中可曾遇過電騙？黃浩然與周家怡表示每天都收到很多不明來電，幸好沒試過中招。問他們有否試過被騙財騙色？黃浩然沒有答，將問題拋給「兒子」George。George表示沒有，「我好安全的。（有否質疑自己的魅力？）隨緣，要來就來」。George開心跟兩名前輩合作，從他們身上和傾談中學到很多東西。黃浩然亦讚George的演員操守一流，事前熟讀劇本，拍攝時很少NG。

周家怡肋骨裂忍痛開工

黃浩然透露為了角色需要，講他人到中年有肚腩，所以刻意增磅，花了兩個多月時間增了近10公斤（22磅），他說：「我平時吃很少，為了增肥，一日吃五餐兼不做運動，太太都擔心我太肥之後減不回，但我自己就不擔心。」周家怡笑指黃浩然雖然有肚腩，但都是好硬淨的肌肉肚腩，她早前拍戲意外令肋骨撕裂，未待完全康復又因工作令肋骨再裂，要忍痛開工，她說：「最慘是睡得不好，每次轉身就痛醒，落牀亦困難。最近好黑仔，早前又患上甲型流感，現在已康復。」

黄祥興離巢無綫後，首次參演ViuTV劇集，表示戲分不少，飾演黃浩然的死黨，George的契爺。談到劇中有很多無綫前藝員參與演出，他表示很開心，很久沒跟他們合作，像回到以前一樣，加上有很多新面孔，好有新鮮感，相信會有火花。問到跟以前拍攝模式可有不同？他表示初時都以為會不同，但原來一樣都是好趕、好快，監製手法很專業。除了該劇，他還接了另一齣劇和參演電影《寒戰3》，「離開無綫半年才有工作，一來就連接3個工作，我現在自由身無經理人，幸好多年來認識了一些朋友，有適合我的工作，就會搵我」。