【開箱】《海的開始》目黑蓮有村架純 父母的抉擇

【明報專訊】日劇《silent》兼男團King&Prince成員目黑蓮與《前科者》有村架純合演富士電視台夏季「月9」劇《海的開始》，由《silent》原班人馬製作，加上《海街女孩日記》大竹忍及《男人真命苦》池松壯亮等實力派參演，本月1日首播收視錄得8%，創下該台過去一年同檔劇集最佳開播成績。香港觀眾可在煲劇平台「黃Viu」收看。

《silent》原班人馬製作

《海的開始》講述月岡夏（目黑蓮飾）大學時期曾與南雲水季（古川琴音飾）拍拖，直至畢業前夕分手。七年之後，阿夏與現任女友百瀨彌生（有村架純飾）過着幸福的半同居生活。某日阿夏收到舊同學來電，得悉前度死訊，阿夏出席葬禮，遇上水季女兒南雲海（泉谷星奈飾），舊愛母親南雲朱音（大竹忍飾）告知，阿夏正是女孩的生父，他跟彌生面對人生的抉擇。

《海的開始》製作人村瀨健、導演風間太樹及編劇生方美久，皆來自《silent》團隊，兩劇同樣探討人生與愛情。《海》劇在鏡頭運用、燈光調色、故事節奏等，都令人聯想到《silent》。新劇配樂也頗見心思，講述阿夏與水季的大學回憶片段，配上日本樂隊SPITZ於1996年推出歌曲《渚》，充滿復古情懷，另外日本樂隊back number演唱主題曲《新的戀人們》，亦能襯托出傷感情節。

劇集主線是男女主角被往事牽連，阿夏與水季念大學期間拍拖，直至女方發現懷孕，擔心影響男友前途，原本打算墮胎，最終臨崖勒馬，決定瞞住對方當上未婚媽媽，並以「移情別戀」作為分手藉口。7年後水季病逝，阿夏終於得悉前度沒有墮胎的事實，如今女兒已將7歲，阿夏如何處理父女關係，現任女友彌生能否接受，成為劇集最大看點。

《海的開始》至今播出3集，部分情節惹起爭議，例如水季離世後，親友覺得遺孤可憐，卻又不想相助，認為小海跟隨水季父母生活，後者在喪禮上指摘阿夏：「男人不用懷孕，不知不覺就成為爸爸。」明明是女兒的抉擇，卻怪罪男方身上。首集提到阿夏給小海觀看7、8年前水季在海邊嬉戲的片段，網民批評男主角一直保留前度的照片及影片，對現任女友來說，應該難以接受。

大小主角演技皆精

演員表現也是該劇看點之一，首次扮演父親角色的目黑蓮，經過《silent》磨練後演技進步不少，首集講述他透過電話「被分手」場面，情緒由充滿疑惑變成憤怒，表情細膩；得悉前度病逝後崩潰大哭，感情詮釋亦動人。另一方面，彌生曾有墮胎經歷，心存內疚，當她得悉阿夏有個女兒時，希望擔當母親角色，可是繼母之路難行，是演技大挑戰，但對影后級的有村架純來說，可謂游刃有餘，多場喊戲令人動容。

扮演小海的童星泉谷星奈表現亦搶眼，不單樣子甜美可愛，表情及對白也很到位，既有女孩的天真無邪，也繼承母親我行我素的個性，第3集小海對阿夏說：「你不必要做我爸爸，但請不要離開我。」對白讓人感動。現年7歲的泉谷，曾演多部日劇如《救參家族》、《重啓人生》及《廚房的愛麗絲》等，據悉電視台在日本各地試鏡，製作人村瀨健坦言見過所有童星，認定泉谷是扮演小海的最佳人選。