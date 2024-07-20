江嘉敏酷熱天氣變靚 楊偲泳叫岑珈其做老爺

【明報專訊】江嘉敏、楊偲泳、談善言、岑珈其及鄺潔楹昨日到中環出席醫療中心開幕禮。江嘉敏最近被讚變靚，「撞樣」林夏薇及古佩玲，她起初不停大笑，原來誤將「撞樣」聽成「壯陽」，其後指美顏全因辛苦拍劇，「剛與鄺潔楹去完台灣兩星期拍攝《武林》，有打鬥和談情戲，當地天氣高達40度，相信是流汗去水腫，突出了輪廓。（之前剪短髮惹劣評，現在是否刻意留長髮保靚樣？）不是，剪短髮都有人讚，若劇本需要不介意再剪短」。

鄺潔楹呻台灣行無艷遇

提到同劇游嘉欣自爆被台男攝影師邀約「私影」，江嘉敏和鄺潔楹齊聲說沒聽聞，又笑問點解自己沒有豔遇，感到不公平，只知拍劇行程緊密，每朝凌晨3點起牀準備出發拍劇，鄺潔楹笑說：「連睡眠時間也不足，完全沒機會到KTV， 我唯一娛樂是收工逛便利店。」江嘉敏說：「我都是臨上機前才有機會在機場買手信。」

岑珈其撐胞兄岑珈俊開醫療中心，親邀兩名好拍檔楊偲泳、談善言擔任開幕嘉賓，問三人會否考慮做生意？岑珈其笑說：「我有興趣賺錢，但不是做生意材料。」三人笑稱合資搞生意肯定會被騙，談善言說：「我們是3條水魚。」楊偲泳認為盡快說服導演開拍電影《不日成婚3》 才是上策。問楊偲泳何時跟男友張振朗結婚？她即時扯開話題，岑珈其幫手解圍道：「我都好鍾意偲泳，但我已有家室，不過可以許配畀我兒子臻臻，開心死佢！」楊偲泳大讚臻臻可愛，自爆曾跟臻臻去宿營，又搞笑說：「珈其做我老爺，所以今日來賀老爺一家。」

記者：鍾一虹