《龍捲風》美優先場報捷 格倫鮑威爾演《烈火雄心》

【明報專訊】兩屆金像導演史匹堡（Steven Spielberg）監製、《農情家園》美籍韓裔鄭一朔執導，《壯志凌雲：獨行俠》格倫鮑威爾（Glen Powell）與《荒野謎屍》黛斯艾加鍾斯（Daisy Edgar-Jones）合演荷李活災難片《龍捲風》（Twisters），昨天（19日）在美國及內地同步開畫，香港提前一日上映。據美媒Deadline報道，當地優先場票房收約700萬美元（約5460萬港元）成績不俗，從預售數字推斷，首周末3日料收5000萬至6000萬美元（約3.9億至4.68億港元），加上海外票房有望收逾4500萬美元（約3.5億港元），令到周末總票房勢破一億美元大關。

提起格倫鮑威爾，主演《壯志凌雲：獨行俠》、《真的狠愛你》、《情迷假殺手》及《龍捲風》均叫好叫座，金牌監製Brian Grazer日前接受全國廣播公司商業頻道（CNBC）訪問表示，他跟金像導演朗侯活（Ron Howard）準備重拍1991年經典災難片《烈火雄心》，預計今年內開鏡，男主角已選定格倫，重演卻羅素（Kurt Russell）的消防員角色；巧合的是，早前有傳阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）1987年主演科幻動作片《威龍猛將》亦將翻拍，新版男主角又是格倫，看來「重拍之王」稱號，他當之無愧。