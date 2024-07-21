偕3子女回港宣傳新書 林穎嫻鼓勵18歲大女參加選美

【明報專訊】1987年港姐季軍林穎嫻前日在書展為新書《如何活出燦爛人生》舉行分享會，3名子女及好友劉雅麗到場支持。相隔10年才出第二本書，林穎嫻解釋因照顧3名小朋友很忙，現在子女讀大學，可以重拾寫作興趣，有出版商願意為她出書，會繼續寫下去，她說：「新書花了兩個月時間，將自己過去30多年來的人生經歷寫進書內，包羅萬有如百科全書，但跟老公的婚姻生活就沒着墨太多，如果有機會出第3本書，可能講婚姻。」

與老公簡單慶祝銀婚

今年是林穎嫻跟老公結婚25周年，她表示要維繫一段婚姻並不容易，會有很多波折，並非事事順利，尤其是有小朋後，因東西文化上的差異，要一步步解決和磨合。問如何慶祝銀婚？她說沒大事慶祝，簡單為主，因他們每天都慶祝。她今次返港老公沒同行，之後才到馬來西亞會合，然後再一起去日本旅行。林穎嫻在港逗留12日，連日來帶子女四處觀光和品嘗美食，「我們落機當晚已上山頂睇夜景，他們睇到嘩嘩聲，又喜歡吃香港的地道小食，燒賣和雞蛋仔等。我在美國生活，都好掛住這些懷舊小食」。她的兒子已20歲，大女和細女分別18歲和16歲。大女亭亭玉立，會否參選港姐？林穎嫻表示有很多人叫大女參加華裔小姐，她沒所謂，隨女兒自己喜歡，「我很鼓勵別人參加選美，因選美成為我人生轉捩點，認識很多藝人和工作人員，至今仍是好朋友，參加選美是一個很難忘經驗」。

記者：柯美