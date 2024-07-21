新片預告 女死侍女狼人壓軸登場 賴恩雷諾士曉治積曼客串Stray Kids新歌MV

曾在《盧根》飾演變種人X-23的童星達芙妮堅（下圖），事隔7年再跟曉治積曼合演《死侍與狼人》。

【明報專訊】賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）與曉治積曼（Hugh Jackman）合演Marvel超級英雄片《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine），本周三（24日）港韓同步開畫，比美國及內地提早兩日上映，前晚公開最後一條預告片，新角色「女死侍」終於登場，究竟由「賴恩嫂」碧琪麗芙莉（Blake Lively）抑或她的閨密Taylor Swift飾演？成為網上熱話；7年前在《盧根》扮演「女狼人X-23」的童星達芙妮堅（Dafne Keen），如今亭亭玉立，再次現身與曉治鬥戲。

《死侍與狼人》本月初由上海開始，途經首爾、柏林、倫敦等地舉行世界巡迴宣傳，昨日返回紐約，繼續為新片造勢，外媒估計美國首周末票房有望突破2億美元（約15.6億港元）大關，為近年失勢的Marvel電影打一場漂亮勝仗。從前晚發布的終極預告片段可見，的確驚喜不斷，戲中飾演「死侍」的賴恩雷諾士不再吵吵鬧鬧，而是動之以情，懇求「狼人」曉治積曼出手相助，「我的全世界就在這張照片裏，只得九個人，我不知道怎樣獨自拯救他們，但你可以」。對白相當感性，終於打動狼人，聯手對付《王冠》金球獎視后愛瑪歌連（Emma Corrin）扮演X教授的邪惡雙胞胎妹妹卡珊德拉。

除了狼人之外，來自其他時間線的不同版本死侍亦陸續登場，繼較早前已率先亮相的死侍狗，終極預告更有女死侍現身，雖然跟漫畫造型一樣戴上面具，但一頭金髮配合模特兒般的身材，再次惹來網民猜測，面具隱藏的真面目將會是「賴恩嫂」碧琪麗芙莉，還是樂壇天后Taylor Swift？抑或兩者皆不是？

《死侍與狼人》預告片另一焦點是《盧根》童星達芙妮堅扮演變種人X-23再次登場，由於她擁有狼人基因，因此被稱為女狼人。如今變成19歲美少女的達芙對着頹廢狼人說：「你從來都是錯誤人選，直至你肯醒覺。」終於激起他的鬥志，答應死侍攜手抗敵。片尾死侍在車廂內模仿Marvel另一超級英雄蜘蛛俠，作狀伸手射出蜘蛛絲，然後無聊地為動作配音「啾啾啾啾」，結果又惹怒狼人，叫他收聲。這個彩蛋片段隨即惹起網民熱議，猜測「蜘蛛仔」湯賀蘭（Tom Holland）會否客串一角。如果推斷正確，他將會是繼「變形俠醫」馬克路法奴（Mark Ruffalo）後，另一復仇者成員現身《死侍與狼人》，加上傳聞中的「奇異博士」班尼狄甘柏貝治（Benedict Cumberbatch）亦會加盟，陣容相當可觀。

提起新片宣傳，賴恩雷諾士與曉治積曼在首爾記者會後曾跟韓國男團Stray Kids兩名澳籍韓裔成員方燦和Felix見面，商討合作事宜，繼早前公布Stray Kids將會為《死侍與狼人》獻唱其中一首插曲《Slash》後，原來另有後着，Stray Kids前日公開新歌《Chk Chk Boom》MV，二人禮尚往來客串演出，曉治以狼人身分報道天氣，賴恩則以新聞主播造型在旁冷嘲熱諷，最後變回死侍，自薦成為Stray Kids一員，結果遭到拒絕。MV話題十足，難怪首日點擊已過千萬。

《龍捲風》首周末料收5.6億

《死侍與狼人》來勢洶洶，勢必成為本周開畫冠軍，至於上周公映的災難片《龍捲風》（Twisters）亦不示弱，預計美國首周末3日票房7200萬美元（約5.6億港元），比電影公司原先估計的5000萬至6000萬美元（約3.9億至4.68億港元），有明顯增幅。