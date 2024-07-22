譚輝智堂姊面試《中年3》 82歲賴群玉被仔女潑冷水

【明報專訊】無綫歌唱選秀節目《中年好聲音3》昨日繼續於將軍澳電視城海選，當中焦點包括《中年2》亞軍譚輝智的45歲堂姊譚旨經、曾因腎衰竭失聲的48歲舞台劇導師馮敬斌（Ben）和82歲高齡撐拐杖參加的婆婆賴群玉（Lily）。

譚旨經以「中年好主婦」自我介紹，因全家上下游說，見堂弟譚輝智參加後很大蛻變，決定應家人提議參加，選唱張惠妹歌曲《藍天》。問堂弟可有給予意見？譚旨經說：「佢叫我放心，好好享受舞台，做番自己。」她透露本身沒有想過參加，因堂弟認為她「得嘅」，未嫁前參加過很多歌唱比賽獲獎，加上女兒已18歲中學畢業，決定一試，沒有信心入100強，今次未有機會唱完整一首歌，有點愕然。

馮敬斌獲學生王浩信鼓勵

馮敬斌選唱張學友《遙遠的她》，表示雖然要隔日洗腎，不過現階段病况穩定，靜待換腎，上年也有參加海選，今年趁有氣有力決定再參加追夢，「本身是舞台劇導演、監製及戲劇導師，有很多藝人都是我的學生，當中最成功和相熟是王浩信，他亦知我參加，叫我enjoy 」。馮敬斌表示雖然今次獲評判高評價，但參賽者有很多高手，都是盡力抱平常心。

賴群玉清唱蔡琴的《三年》，透露決定參加卻被子女潑冷水指「超齡」，子女不太支持，她笑言：「咁老都唔諗做咩歌星，不被out出去咪繼續玩。」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com