勁滿意COLLAR送薯片背囊 鄭秀文伙許志安合唱感觸爆喊

【明報專訊】鄭秀文（Sammi）前晚舉行第7場紅館演唱會，女團COLLAR任嘉賓，Sammi介紹她們出場時說：「今（前）晚比較得意，因為我請嘅唔係『一個』嘉賓，係『一隊』嘉賓，女仔、好跳得，所以佢哋話揀呢首歌，大家一齊跳。」Sammi與COLLAR跳唱《煞科》，她又在舞台旁欣賞COLLAR勁舞和rap的部分。Sammi說：「多謝COLLAR為今（前）晚添上一股青春原動力，今次我請嘅嘉賓都比較特別，乜嘢範疇都有，有新晉嘅，亦有大家比較熟悉嘅。COLLAR，你哋覺得自己係新人定係咩呢？」Marf（邱彥筒）說：「永遠都係新人。」Sammi說：「講得啱喎，其實活到老，真係學到老，我都要保持做新人嘅心態去學習，尤其喺呢個圈，不進則退，如果唔係我點可以𠵱家仲開到演唱會？希望你哋有更好發展……」

Sammi準備到後台時，COLLAR送上一個由好多包薯片砌成的大背囊做禮物，Sammi「嘩」了幾聲後哈哈大笑，立即孭上身大叫：「好正！」她興奮得跳跳紮唱了幾句《IQ博士》。Sammi與老公許志安（安仔）合唱《世紀末煙花》，一時感觸，淚如雨下，安仔以微笑和點頭回應。

怕感染 冇安排握手環節

完騷後，Sammi孭住薯片背囊，跳蹦蹦離開紅館，說對這份禮物非常滿意，開心過送鑽石給她。她透露由於最近新冠病毒肆虐，很多人受感染，故沒有安排握手環節。

娛樂組

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