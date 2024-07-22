刷新《明日之後》災難片開畫紀錄 《龍捲風》美收5.8億登頂

黛斯艾加鍾斯（左）伙拍《日麗》保羅麥斯卡主演劇集《普通人》，先後在影壇嶄露頭角，但黛斯未能憑暢銷小說改編的《荒野謎屍》爆紅，現終以《龍捲風》捱出頭來。男主角格倫鮑威爾（右）今年星途順遂，先有愛情喜劇《真的狠愛你》爆冷叫座，暑假推出《龍捲風》，票房又超出預期。

【明報專訊】美籍韓裔導演鄭一朔繼《農情家園》後轉拍災難片《龍捲風》（Twisters），上周五（19日）在美國開畫，大收3220萬美元，超出業界預期，首周末3天有機會以7460萬美元（約5.8億港元），刷新20年前《明日之後》成績，成為災難片歷來最佳開畫紀錄。

早前美國電影業界估計《龍捲風》首周末3日料收5000萬至6000萬美元（約3.9億至4.68億港元），周四（18日）優先場已超出預期的700萬美元數字，進帳1040萬美元，到周五正式開畫，大收3220萬美元（約5.8億港元）；業界隨即把首周末票房上調至7460萬，部分更估計可突破8000萬美元大關；無論是哪個數字也勢刷新2004年《明日之後》6844萬美元的開畫紀錄，成為歷來首周末最賣座的災難片。對上以龍捲風為題材的《龍捲風暴》於1996年上映，由《生死時速》占特邦（Jan de Bont）執導，《橫財三分驚》標柏斯頓（Bill Paxton）伙拍《貓屎先生》海倫亨特（Helen Hunt）主演，當年開畫收4100萬美元，全球收近5億美元埋單，估計新版的《龍捲風》也會有好成績。

《龍捲風》由金像導演史匹堡（Steven Spielberg）監製、《農情家園》美籍韓裔鄭一朔執導，《壯志凌雲：獨行俠》格倫鮑威爾（Glen Powell）、《荒野謎屍》黛斯艾加鍾斯（Daisy Edgar-Jones）及《變形金剛：狂獸崛起》安東尼拉莫斯（Anthony Ramos）合演。故事講述Kate大學時為風暴追逐者，碰上世紀龍捲風，多名同行好友罹難，自此逃不掉陰霾，但對研究龍捲風興致未減；及後朋友Javi邀請她回到開闊平原測試新追蹤系統，並遇上網紅Tyler，後者與團隊熱中拍攝風暴。隨着前所未見的可怕天災逐一出現，衆人身陷其中，無處可逃。

兩套動畫緊隨《龍捲風》之後：《壞蛋獎門人4》及《玩轉腦朋友2》上周分別收721萬美元及380萬美元，分佔亞季軍。《龍捲風》上周五亦在內地上映，但未知跟排片場次較少是否有關，截至昨晚，上映3天僅收1093萬人民幣，單日進帳345萬人民幣，成績還不如重映的日本動畫《你的名字》收1967萬人民幣，也少於在內地已上映10日的《壞蛋獎門人4》，後者昨天收2177萬人民幣，累計2.31億。

吳鎮宇《默殺》票房大收

沈騰主演喜劇《抓娃娃》上映6天，累收15.47億人民幣，高踞榜首；大馬導演柯汶利的《默殺》上映19天，突破11億人民幣票房。該片原來版本去年先後於台北電影節、香港電影節上映，並贏得台北電影節觀眾票選獎，但曾主演《人選之人—造浪者》的男主角黃健瑋捲入台灣MeToo性侵風波，電影上映無期。據台媒報道，今年2月《默殺》獲內地國家電影局批准拍攝，並找到內地資金，柯汶利另選角重拍，改由王傳君、張鈞甯、吳鎮宇上陣；故事以虛構小島的一所女子中學為背景，講述女學生惠君長期受校園欺凌，從高處墮下，暴力卻沒有停止，甚至禍延好友小彤。施暴者同時接連命喪於重槌之下，嫌疑人逐一出現，並發現案中有案。