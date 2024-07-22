【開箱】《末日廝殺橋》 李善均遺作 複製《屍殺列車》

【明報專訊】去年入選第76屆康城影展「午夜展映」單元的韓片《末日廝殺橋》，由《再見單身》金泰昆執導，《醜女大翻身》金容華編劇，《與神同行》及《白頭山：半島浩劫》特技團隊製作，《救參的士》朱智勳主演，更是去年捲入涉毒風波後離世的《上流寄生族》李善均遺作之一。

連環撞車 實驗犬攻擊人類

《末日廝殺橋》2020年疫情期間開鏡，煞科3年，本月12日才在韓國上映，香港緊貼本月18日開畫。雖然是災難片格局，但此片無論鋪排與敍事，均有似曾相識感覺，跟賣座韓片《屍殺列車》有很多共同點。未知是否新鮮感不足，《末》片在韓國開畫近10日，截稿前錄得55.6萬入場人次，距離400萬人次的收支平衡點，仍有頗遠距離。

《末日廝殺橋》講述青瓦台國安行政主任車正元（李善均飾）駕車送準備留學的女兒京敏（金秀安飾）前往機場，途中遇上秘密軍事「寂靜計劃」的研究員楊博士（金希沅飾），後者為了運送軍用實驗犬而前往機場。機場附近天氣惡劣出現濃霧，大橋上數十架車連環相撞，導致爆炸，大橋面臨倒塌危機。雪上加霜的是十多隻軍用實驗犬逃出籠子，控制牠們的電腦系統亦告失靈，實驗犬開始攻擊人類，橋上瞬間變成「地獄」，倖存者設法逃命。

導演金泰昆受訪時表示，為了加快節奏，減少人物敘事，將片長由「康城版本」101分鐘縮至96分鐘；電影集中於橋上數名生還者，包括車正元與女兒京敏、楊博士，還有處理車禍而前往現場的拖車司機趙博（朱智勳飾）、因護照失效而無法出國比賽的職業高爾夫運動員宥拉（朴柱炫飾）及其經理人美蘭（朴喜本飾）、患上腦退化症的純玉（藝秀晶飾）及其夫炳學（文成根飾）。

情節無驚喜 演員表現出色

此片只集中在幾名主角身上，但故事結構與角色設定，均走不出災難片固有框架，更讓人覺得跟賣座韓片《屍殺列車》甚為相似。譬如車正元跟《屍》片中孔劉一角，同樣是父兼母職的工作狂，跟女兒關係欠佳。車正元在災難發生初期，只顧自己與女兒逃命，對其他人見死不救，其後才覺悟，甚至主動犧牲自己拯救他人。

在《屍殺列車》扮演孔劉女兒的金秀安，今次在《末日廝殺橋》同樣扮演男主角的女兒，兩片角色的個性亦十分相似，都是充滿愛心及人情味的女孩，京敏最早發現實驗犬在大橋出沒，跟《屍》片一樣，金秀安也是喪屍的首批目擊者。其實除了金秀安外，扮演腦退化症婦人的藝秀晶也有份演出《屍》片，不過她今次沒有犧牲自己，變成其夫捨命相救，封上車門讓其他人先行逃走。車正元與趙博的關係，跟《屍》片的孔劉與馬東石亦相似，講述兩人不打不相識，時而鬥嘴時而聯手逃命。

《未日廝殺橋》劇情雖然離不開災難片框架，角色魅力也未如理想，幸演員表現優秀，成為看點之一，特別是李善均的角色，忠於青瓦台國安室長兼下任總統候選人鄭賢伯（金太祐飾），積極為對方拆解殘局，處理災情，但當他知道「寂靜計劃」原來是鄭賢伯所出的主意，加上被對方捨棄，指示政府取消營救行動，他隨即改變想法，棄暗投明，表現十分出色。

特技效果方面，《末日廝殺橋》交足功課；電影九成畫面以手提攝影機方式拍攝，生動地展現實驗犬迅速攻擊人類的速度感，以及一衆主角在大橋逃亡的動作。據悉此片在面積4.6萬平方呎的攝影棚內建造大橋拍攝，並動用300架車，利用VFX（視覺特效）設計11隻實驗犬。無論直升機墜毁，還是橋樑倒塌等畫面，均甚具真實感，呈現災難片應有的規模及水平。

上映日期：7月18日