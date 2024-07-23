回港備戰廣州演唱會 鍾嘉欣宣布全面復出

【明報專訊】鍾嘉欣昨日出席保險活動，稱剛與老公一家人歐遊近一個月，今次獨自返港工作，準備8月廣州演唱會，亦宣布全面復出。

與老公家人歐遊做「阿四」

鍾嘉欣表示今次集合整個夫家歐遊，要感謝老爺80歲大壽，奶奶花了整年時間準備行程，完成老爺心願，「其實旅行日日湊仔都幾辛苦，又搭飛機又坐郵輪，我跟老公好似做了『阿四』！」她今次獨自返港當休息，旅行時食肥了，不敢上磅，「我應要鍛煉身體準備演唱會，但旅行時不好意思獨自去操練，所以進度慢了一點，現在要畀心機」。問會否在演唱會騷腹肌？她說：「這是我其中一個夢想，可能明年會變了運動員身形，因為我小時候自自然然就會有腹肌，所以下次先啦！」她表示子女不會到廣州睇演唱會，「子女寫了張卡給我，叫我加油，我也應承他們，這復出第一個騷會做到最好」。

鍾嘉欣表示有信心下次會在香港或上海、美國開騷，「雖然未有計劃，但有幻想才會變真實。其實我結婚時有啲傷心，因為我突然間『消失』了，覺得粉絲會很不開心，所以我要重返舞台，大家一齊回憶」。她表示所有工作都會全面回歸，除唱歌外，還可以擔任主持，演舞台劇、電影，甚至做打女或奸角，什麼都得。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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