【娛樂場】黃妍新歌《告白前先看天氣預報》 青春大爆發

【明報專訊】黃妍最近推出新歌《告白前先看天氣預報》，與李俊緯（Marcus）合作譜曲，Tim Lui填詞。網民大讚：「黃妍的音樂總是帶來驚喜，一首充滿夏日、青春、甜蜜、熱血的日系輕搖滾……」新歌MV找來范麒智（Kenji）和楊雅文（THAIMAY）任男女主角，加上男團JFFT參演，增加娛樂，散發熱血青春氣息。

讚歎歌詞富畫面感

《告白前先看天氣預報》以「告白」為主題，為樂迷帶來陽光一面。黃妍表示作曲時已想創作節奏感較強和開揚的歌曲，與作曲人Marcus很快便完成旋律部分。今次與詞人Tim Lui首次合作，黃妍事前十分期待，「一直覺得佢（Tim Lui）啲歌詞好有畫面和故事」。

Tim Lui是RubberBand御用詞人，黃妍稱一直有聽對方作品，覺得《告白前先看天氣預報》看到Tim Lui少女一面，歌詞具畫面感，最讚歎的一句是「日照將每個都閃得剔透」，「可以想像到喺陽光底下皮膚反光，閃爍嗰種好靚嘅畫面」。

拍MV跟雨水競賽

MV導演Pazu表示一聽《告白前先看天氣預報》，感覺好熱血和青春，「這種感覺令我聯想到日本一個學生於天台告白的節目」。Pazu將這個橋段搬到MV，特意在赤柱海邊的航海學校取景，重塑青春悸動。不過拍攝當日天氣不似預期，不僅沒有預期中的藍天白雲，更下雨，天文台一度發出黃色暴雨警告。

黃妍、導演和一眾演員表示拍攝最大困難是天氣，黃妍說：「好彩中間有時停雨，我哋要同雨水鬥快。」不幸中之大幸，團隊在短暫放晴中完成拍攝，情景正好呼應歌名《告白前先看天氣預報》和MV劇情，女主角最後因陰天告白失敗。

導演Pazu讚賞一眾演員，特別是THAIMAY，「她告白那段超乎我想像地好，真的將那個感覺拍出來」。Kenji亦有同感，笑言：「佢喺天台表白嗰下，我真係有少少心動。」THAIMAY對今次演告白少女感幸運，因為有機會嘗試不同種類角色。

Kenji演「渣男」嗌無辜

為配合MV劇情，Kenji慘成「渣男」拒絕THAIMAY告白，他對演「渣男」大喊無辜，「角色上係對THAIMAY無興趣，又要𧨾吓佢，有少少『渣男』，我自己唔係咁嘅人」。

Kenji雖是香港水球前代表隊，但今次在MV首次挑戰玩直立板，即日學習後「落水」拍攝，對他來說沒有難度，輕易上手拍出型爆鏡頭。