【開箱】《橋下殺人事件》 問題少女殘酷物語

【明報專訊】本欄日前提到金球獎影后莉莉格斯桐（Lily Gladstone）繼《花月殺手》後，新片《愛舞罪》在影視串流平台Apple TV+上架，其實她還拍了8集迷你劇《橋下殺人事件》（Under the Bridge），本月10日在Disney+首播，而且跟《愛》片一樣，在爛番茄網站得到高度評價，綜合54篇評論文章，得分85%。《橋》劇根據記者出身Rebecca Godfrey同名書籍改編，透過一宗少女被殺案，探討種族和階級差異、社會制度不公，如何促成暴力滋長。

虛構原住民角色

《橋下殺人事件》講述1997年加拿大溫哥華島的薩尼奇社區，印度裔14歲少女Reena，遭年齡相若的6女1男虐殺；在當地出生及成長的女作家Rebecca，離開10年後重返故地，本來要寫當地失蹤女孩的故事，卻偶然追蹤了案件，並與成為女警的舊友Cam重逢，過程中協助對方了解事件真相。

改編自真實兇案的美劇從來不缺，童黨殺人的故事亦非罕見，卻較少同類型題材劇集像《橋下殺人事件》般，企圖從不同角度了解青少年犯案原由及受害者的真實面貌。Reena被殺案當年轟動加拿大，除了因為兇徒全部未成年之外，只有Warren是男性，《環球郵報》當年便以「國家悲劇」來形容此案，社會學家更指出該案是加國公眾對女孩暴力行為產生「道德恐慌」的分水嶺。為了戲劇效果，《橋》劇增添或刪減角色，譬如莉莉格斯桐扮演的Cam便是虛構，講述本是原住民的她，曾住在七橡樹兒童之家，又被白人警長Roy收養，後者一直聲稱Cam小時候遭受家人虐待，才會被收養；劇集最終揭發Cam其實是「1960年代掏空運動（Sixties Scoop）」受害者，當年社福政策強制把原住民兒童送往寄養家庭，旨在讓他們融入加國主流文化，其後有評論指是近乎「文化清洗」之舉。劇終Cam與養父決裂，並辭去警察工作；曾拍過《騙讚別見怪》的創作人琨恩沙柏（Quinn Shephard），借發生在Cam身上的「合法暴力」，對照少女施暴與受虐事件。另一方面，以Cam自覺「外來者」的身分，對比Reena無論在學校及家庭均感到格格不入，急欲尋求認同的處境。

Reena家境不壞，父母Manjit和Suman均十分痛惜她，然而身為印度裔，雙親是虔誠的耶和華見證人信徒，在少數族裔中更形少數；除了膚色，身形和體毛讓Reena在學校成為被取笑的對象，也讓她對沉迷崇拜美國黑幫John Gotti的Jo羨慕不已。後者是一衆自稱為CMC女童黨的頭目，實際被家人遺棄，住在七橡樹兒童之家。除了Reena，編劇亦花不少篇幅描繪幾名涉案少女，Jo之外，還有同樣住在七橡樹的非裔女孩Dusty，她曾用刀挾持胞姐女兒，被迫離開家人，卻跟Reena最合得來。另外，還有跟Jo是閨密並家境富裕的Kelly。Jo表面凶狠，又任意妄為，一直憧憬到美國追隨John Gotti，在便利店邂逅Reena，便教她偷剃刀，讓本來孤獨的Reena，很想成為Jo的朋友；在Manjit和Suman眼中，卻是近朱者赤近墨者黑。

少女演員表現出色

《橋下殺人事件》中段已揭露誰是殺害Reena的兇手，但仍留下伏筆，讓觀衆猜測誰最謊話連篇，並且透過Rebecca的角度，給予唯一男被告Warren更多同情。Warren跟Jo和Dusty一樣，被家人遺棄，十分可憐，他第二次見Rebecca時，便是到餐廳討剩菜，哀求可以工作交換。他後悔向Reena落手，在獄中向Suman求諒。有一幕相當震撼，他突然被一群少年痛毆至頭破血流，卻不還手，打得痛快之後，眾人和好如初，原來這都是所謂幫派給Warren的入會儀式，當時Reena也在場，看得目瞪口呆。這種沒來由的暴力，就是少年之間的身分認同。Jo也有樣學樣，稱CMC要滴血為盟，成為一家人之後，絕不背叛或出賣彼此。反諷的是當Reena屍體被發現，家世最好的Kelly，最無悔意，請來頂級律師，本是元兇的她，最初刑期卻遠比Warren為短；Cam也向Jo踢爆Kelly為了卸責，可諉過他人，突顯了階級懸殊與司法制度的缺失。

劇本值得一讚，也得優秀演員潤色；扮演Cam的莉莉格斯桐自然交出水準以上的演出；飾演Rebecca的萊莉基奧（Riley Keough），再次告訴觀衆她憑《黛西與樂隊》角逐艾美獎視后，絕非偶然，也證明這「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）外孫女隔代繼承了外公的演藝基因。其實一衆少女少年演員更值得掌聲，飾演Warren的祖方禾頓（Javon Walton）剛滿18歲，早在《毒癮女孩》扮演Ashtray及在電影《義勇超人》跟史泰龍（Sylvester Stallone）的對手戲，已給觀衆留下深刻印象。扮演Jo的歌露兒基哲（Chloe Guidry）年僅17歲，童星出身，把角色的脆弱與強悍拿揑得分毫不差，前途無量之外，也讓人感嘆荷李活培訓年輕演員，就是一直生產出適合他們發揮的作品，而不是勉強讓二三十歲的明星飾演中學生。