【娛樂場】台片《鬼才之道》 陳柏霖王淨玩轉鬼界放笑彈

【明報專訊】台片《鬼才之道》由《返校》金馬將最佳新導演徐漢強自編自導，挑戰全片「鬼多過人」，召集最猛搞鬼演員，包括王淨、陳柏霖、張榕容、姚以緹和百白等，演繹一班鬼魂在陰間拼力發展演藝事業，立志成為最紅猛鬼巨星，引發連串笑彈。

嚇出驚人名堂 保持曝光率

片中一眾鬼主角各出奇謀，使盡渾身解數，甚至違反人體構造，倒吊拗腰反白眼，一味靠嚇，嚇出驚人名堂，揚名人間保持曝光，否則做鬼唔靈，唔得人驚，不但會被淘汰，更會灰飛煙滅，從此消失於天與地。

王淨飾演死都要躺平、不想再努力的爛鬼新丁「同學」，外形平平無奇，內心灰過死灰，遇上陳柏霖飾演自命擅長打造獨一無二都市猛鬼傳說的專業厲鬼經理人Makoto「兜哥」，拉攏曾經憑「旺來大飯店」恐怖傳聞紅極一時，卻漸漸被人遺忘的過氣星級鬼后「凱薩琳」（張榕容飾），以前輩身分提攜新鬼加以特訓，聯手對抗以網上瘋傳詛咒影片嚇出20萬觀看人次的鬼魅新寵兒「潔西卡」（姚以緹飾），齊齊耍陰招、爆陰毒，爆血爭奪第36屆金鬼獎最佳女鬼角。

藉搞笑鬼片諷人間故事

導演徐漢強花兩年多時間，與《下半場》編劇蔡坤霖一起創作《鬼才之道》劇本。徐漢強表示對很多鬼片裏面「無所不用其極」，力竭筋疲的鬼魂感到同情，所以想到以《鬼才之道》這個陰間故事來諷刺人間。

徐漢強說：「我們都是使盡渾身解數想辦法讓別人肯定，但這個肯定到後來，已把自己弄到面目全非。我在這個故事中，很想要嘗試詢問的問題是：到底什麼是被看到？我們到底要被看到什麼地步才願意罷休？」

王淨素顏演廢青鬼

王淨在《返校》已跟導演徐漢強合作，透露當初聽到導演說「同學」這角色時當場哭了，「因為『同學』就像我心中不想被人看到的那一面，每次看劇本都會哭。拍攝過程就像在療癒自己一樣，釋放很多這些年的心情」。她對「同學」角色有很強烈的投入感，「全力以赴，讓觀眾看到『做鬼也好難的』！」王淨在造型上抹去陽光女孩氣息，大部分時間素顏上陣，展現極度欠缺自信的廢青無奈感。

陳柏霖黐鬚演衰鬼經理人

擺脫男神包袱的陳柏霖片中大玩新形象，一身復古1990年代皮褸裝扮，又提議貼鬍鬚，飾演自信又充滿正能量的衰鬼金牌經理人。他說：「我愛死這角色，他是很有故事的人，總是為讓大家開心，把自己的情緒隱藏，每到危機時又是眾鬼的依靠，是我從影以來最想挑戰的角色。」

張榕容扮演一代傳奇鬼后，肩負最多高難度動作場面，經常要拗腰做拱橋，以及如「《驅魔人》式」反身爬行。開拍前3個月，她開始動作訓練，調整柔軟度，角色凱薩琳梳大波浪曲髮、穿碎花連身裙，造型復古優雅，變身厲鬼時卻非常嚇人，「希望觀眾看到有別過往的張榕容，我很愛這次的造型」。

《鬼才之道》8月15日上映