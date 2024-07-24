麥當娜NSYNC撐紐約首映 「死侍」嫌4孩未夠 盼老婆繼續生

《死侍與狼人》出現麥當娜與Avril Lavigne的歌曲，兩人前日出席該片紐約首映禮，前者更帶同女兒到場與賴恩雷諾士和曉治積曼合照。（法新社）

【明報專訊】今日在港上映的《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine），美國延至周五（26日）開畫，兩名主角「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）與「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）的宣傳足迹近月遍及上海、首爾、倫敦、柏林等地後，前日回歸紐約舉行首映禮，吸引樂壇天后麥當娜（Madonna）、Avril Lavigne和男團NSYNC等捧場外，「死侍嫂」碧琪麗芙莉（Blake Lively）亦有現身；據美媒報道，已是4孩之父的賴恩，明言歡迎老婆生第5個，稱子女「愈多愈快樂」，看來36歲的碧琪仍未能封肚。

《死侍與狼人》首輪影評前日在社交媒體公開，普遍唱好，認為是自《復仇者聯盟4終局之戰》後Marvel反應最好的出品；亦有評論讚賞曉治積曼扮演「狼人」最好的一次演出，並指電影帶來很多驚喜。

碧琪Gigi化身女版死侍狼人

《死侍與狼人》由桑里維（Shawn Levy）執導，亦是他繼 《爆機自由仁》和《超時空亞當計劃》 後再度與賴恩雷諾士合作；新片除了「狼人」曉治積曼加盟外，碧安娜曉班特（Brianna Hildebrand）和日本女星忽那汐里，分別再次扮演炮彈頭和雪緒。曾在《盧根》扮演「女狼人X-23」的達芙妮堅（Dafne Keen）亦會回歸，加上「黑天使」珍妮花嘉納（Jennifer Garner），以及《王冠》愛瑪歌連（Emma Corrin）扮演反派、亦即X教授孿生妹妹卡珊德拉（Cassandra Nova），陣容可說相當鼎盛。賴恩雷諾士太太碧琪麗芙莉前日更新社交媒體，上傳自己在片場跟「死侍」親吻的照片，由於其一身紅衣打扮，惹來粉絲揣測碧琪是否客串扮演女死侍。

事實上，碧琪麗芙莉十分支持丈夫的新片，前日在紐約首映禮，與名模閨密Gigi Hadid分別穿著代表死侍與狼人的紅色和黃色貼身裙現身。有份在片中獻聲的樂壇天后麥當娜（Madonna）帶同子女到場，加拿大搖滾天后Avril Lavigne和獨欠Justin Timberlake的男團NSYNC亦有現身，現場星光熠熠。據悉首映禮上賴恩雷諾士特別多謝妻兒，並且不小心透露去年出生的第4名孩子名叫Olin。賴恩和碧琪2010年合演《綠燈俠》結緣，兩年後拉埋天窗，婚後育有3名女兒，分別是9歲James、7歲Inez及4歲Betty，去年再添Olin，至今未有透露孩子性別等資料。

賴恩雷諾士與曉治積曼前日接受美媒E!News訪問，前者稱自己的孩子十分喜歡曉治積曼，尤其3女Betty，又笑言子女看曉治主演《大娛樂家》的次數，比該片剪接師還要多。當被問及會否第五度當爸爸，賴恩即興奮表示，「愈多愈快樂，盡量生吧，在家裏到處跑，到處破壞」。