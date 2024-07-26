視「中1生」為家人 曹敏寶爆喊：老公堅強支持我

【明報專訊】已婚曹敏寶今年初跟同屆《中年好聲音》參賽者梁浩銓傳緋聞，疑介入男方婚姻，傳因此遭無綫雪藏。曹敏寶於事件後昨日首度公開亮相，跟伍允龍、涂家堯及周啟生等出席「香港動漫電玩節2024」預覧。她表示將與DJ朋友合作拍片介紹新車，無綫工作要講時機，先做好自己。提到同是「中1生」的龍婷跟已婚丘亞葵傳緋聞，獲無綫發聲明澄清，有指處理手法不同。曹敏寶說不方便多講，跟公司有溝通，自己喜歡和平，覺得關係良好。跟其他「中1生」也關係良好？她稱可以做的事已做了，《中年好聲音》講求團結精神，不想破滅。傳緋聞是「中1生」爆料？她說這半年除沉澱外，都將時間放在珍惜自己的人身上，其他事情不清楚，但不願相信這些傳聞，心中跟「中1生」是一家人。是否被其他「中1生」冷待？她說有主動聯絡，他們已解釋，友情這回事各有想法，人在江湖亦各有選擇，不便代為發表，「總之他們講什麼我就信，我仍視他們為朋友、家人，一家人有爭執時，我只能控制自己心態」。

曹敏寶稱傳緋聞後已沒跟梁浩銓聯絡，當談到與老公的夫妻關係時忽然爆喊，用了3分鐘平伏情緒。她說喊因遇到老公是一生最幸福的事，活動前跟老公食午餐，「我擔心老公，老公則擔心我，他面對負面新聞比我更強大，情緒更穩定，會堅強支持我，是成熟男士」。她稱每事都跟老公商量及檢討，每個人把尺不同，可能她的行為不是大眾可接受，會嘗試思考別人那把尺。她指小朋友有問過點解最近不唱歌，由期望變失望。

伍允龍：會盡力滿足粉絲要求

伍允龍最近被粉絲追蹤，引起另一班粉絲心疼偶像被打擾生活，他表示很感激粉絲支持，只要不影響拍戲工作，會盡力滿足粉絲的簽名和合照要求，「我很明白粉絲心態，小時有很多偶像，試過由父親陪伴排隊5小時等成龍合照和簽名」。

記者：鍾一虹