音樂劇《Mamma Mia!》開鑼 女主角Nicky帶隊遊香港

【明報專訊】百老匯音樂劇《Mamma Mia!》原裝英文版將於今日（26日）在香港演藝學院歌劇院首演，5名男女主角包括Steph Parry、Sarah Earnshaw、Nicky Swift、Stuart Reid及Bob Harms昨日接受本地傳媒訪問。對於來港演出，他們均感興奮，本周二（23日）抵港即四出遊覽，乘坐渡海小輪遊維港，又到太平山頂看日落，Sarah笑說：「雖然香港天氣熱但很正。」Bob自爆到酒吧為演員慶祝生日，一起唱歌、跳舞及飲酒，坦言十分享受。曾經訪港的Nicky，打算舊地重遊，「我會再去迪士尼樂園，因為有新開設的《魔雪奇緣》園區」，至於帶同5個月大兒子來港的Steph，亦會同遊樂園，為他購買米奇老鼠飾物。

內地巡演印象難忘

《Mamma Mia!》今年5月起在內地包括上海、杭州、北京、南京、珠海、深圳等巡迴演出，香港是最後一站。Sarah覺得今次巡演很難忘，例如到訪萬里長城，但她最喜歡上海，又讚內地觀眾反應熱烈；Nicky認為不同城巿的觀眾會有不同反應，笑位亦不盡相同，就連周末與平日場次的反應也不一樣。

被問到表演音樂劇有何難處，演出期間曾否「蝦碌」？Nicky表示參演《Mamma Mia!》已有6年，跟不同工作人員合作，經過磨合與溝通，基本上沒有很大困難，輕微失誤如換衫遺忘配件、說漏一句對白等偶然出現，笑言觀眾不易發現；Steph視產後三星期迅速歸隊綵排為人生最大挑戰。

談到演出前的準備功夫，首先進行開聲及熱身練習，全體工作人員一起拍掌提升士氣，Steph笑說上台前先去洗手間，Bob與Stuart會互拍膊頭鼓勵對方，Nicky坦言沒有類似習慣，「試過每次演出都戴上同一手鏈，直至某次忘記了，幸好沒有發生意外，於是決定不再佩戴」。

記者：蘇珮欣