【開箱】《死侍與狼人》 打救Marvel宇宙 粗口血漿橫飛

今集出場人物眾多，在「狼人」曉治積曼（左）和「死侍」賴恩雷諾士（右）身後，站滿多名《變種特攻》系列角色，為粉絲帶來集體回憶。

【明報專訊】隨着迪士尼收購21世紀霍士，《死侍》、《變種特攻》和《神奇4俠》等電影版權終於回歸Marvel旗下，賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）兼任監製和編劇，並跟曉治積曼（Hugh Jackman）合演超級英雄片《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine），本周三（24日）率先在港開畫，首日票房直逼500萬元；美國延遲兩日上映，外媒預計首周末3日票房收1.7億美元（約13.2億港元），全球更達3.6億美元（約28億港元），正如賴恩飾演「死侍」對白所說，他將成為打救Marvel票房劣勢的「耶穌」。

將功補過救世界

Marvel電影宇宙（簡稱MCU）第5階段去年推出《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》及《Marvel隊長2》，既不叫好亦不叫座，後者更賠本收場，應該歸咎於製作水準每况愈下？觀眾對超級英雄片出現審美疲勞？還是觀影門檻愈來愈高所致？Marvel電影公司總裁奇雲費格（Kevin Feige）順應民意，今年刻意減產至只有一部《死侍與狼人》上市，而且兵行險着，新片充斥不雅用語和血腥暴力場面，明顯跟迪士尼的合家歡傳統背道而馳，從票房預測可見，這一次押對了。

《超時空亞當計劃》桑里維（Shawn Levy）執導《死侍與狼人》，既是《死侍》系列第三集，亦屬於《變種特攻》系列第11部電影，反映兩者關係密切。故事延續2018年上映《死侍2》結局，賴恩雷諾士飾演死侍為救女友雲妮莎，冒險穿越時空，結果擾亂了神聖時間線，因此今集甫開場即遭時間變異管理局（簡稱TVA）派員追捕，負責人悖論先生（馬修麥菲頓飾）要求他將功補過，尋找狼人（曉治積曼飾）協助修復時間線，避免他存在的世界崩壞，萬物消逝無蹤。

基斯伊雲斯回歸

Marvel劇集《洛基》提到TVA的存在價值，就是維持神聖時間線的穩定和安全，絕不容許任何人作出破壞，偏偏死侍有破壞無建設，打傷悖論先生再搶走穿越多元宇宙的機器，走訪多個平行時空，結果只有一個頹廢自責的狼人勉強答應幫忙，可是悖論先生餘怒未消，隨手把二人丟棄在時間盡頭的荒蕪之地「虛空」自生自滅，被迫跟統治這片三不管地帶的反派角色、X教授孿生妹妹卡珊德拉（愛瑪歌連飾）為敵。

《死侍與狼人》角色眾多，熱鬧程度媲美《復仇者聯盟》系列，自《盧根》後相隔7年再次穿著狼人戰衣的曉治積曼當然是最大賣點，曾跟他合演《變種特攻》系列的超級英雄包括「劍齒虎」泰勒文尼（Tyler Mane）、「火狂」艾朗史丹福（Aaron Stanford）、「女狼人X-23」達芙妮堅（Dafne Keen），還有《黑天使》珍妮花嘉納（Jennifer Garner）、《幽靈刺客》韋斯利史納斯（Wesley Snipes）等原班人馬悉數回歸，都令粉絲目不暇給。

最大驚喜則是基斯伊雲斯（Chris Evans）自2019年《復仇者聯盟4：終局之戰》後再現MCU，然而他並非以影迷熟悉的美國隊長身分登場，而是扮演《神奇4俠》另一超級英雄霹靂火，粉絲豈有不尖叫之理？難怪《洛杉磯時報》影評人Katie Walsh說：「這是一部『粉絲限定』的電影。」

上映日期：7月24日

（明日再續）