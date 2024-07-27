「不願活在每天被情緒勒索的日子」 莊韻澄離婚 爆老公曾帶走兒子要脅就範

【明報專訊】42歲莊韻澄2020年跟年輕5歲的男友呂成忠結婚，翌年誕下兒子呂崇滈（波子）。莊韻澄昨日突然在社交平台上載委託律師行發出的嚴正聲明，表示跟呂成忠去年7月起正式分居，正辦理離婚手續。她稱勇敢承認婚姻失敗，是不願活在每天被威脅、被情緒勒索、道德綁架的日子。她又指今年1月在自己不知情下，呂成忠帶走兒子去台灣，以此要脅她就範，她即時報警處理；又稱兒子看到媽媽長期被罵，變得封閉不愛說話。

莊韻澄的律師聲明中表示跟呂成忠正分居及辦理離婚手續，對方一切在外的華洋轇轕均與她無關，她亦未曾跟任何人或公司簽訂經理人合約，所有幕前及日常工作安排，均由她親自負責，不允許任何人未經她允許及授權公開其私隱，包括錄音、錄像、相片、影片及個人資料，及以其名義進行任何商業活動，包括任何商業洽商及影響到她名譽之行為。

「面對謾罵誣衊甚至爭吵」

莊韻澄亦發文交代離婚原因，她說：「對於我來說，這是一個非常沉重的決定，我非常明白事件一旦公開，對小孩子會造成很大傷害，但我真的迫不得已才做此決定。我寧願勇敢承認自己婚姻失敗，也不願活在每天被威脅、被情緒勒索、道德綁架的日子。每天要擔心何時又要面對無窮無盡的謾罵、誣衊甚至爭吵！」

莊韻澄自問對待婚姻並不兒戲，為了孩子，她過去一直以容忍及退讓態度，致力去維繫、處理雙方關係，「但在2024年1月12日下午，在我不知情的情况下，我的兒子被他爸爸帶了去台灣，以此要脅我就範一切……我已即時報警處理，也令婚姻到達無法挽回的地步。孩子更因突然失去母親變得沒有安全感，加上長期看到母親被罵，亦令孩子變得封閉不愛說話」。

婚後獨力承擔家庭開支

莊韻澄指從結婚當日起至現在，家庭所有開支均由她一力承擔，她一直努力工作去維持生活所需，「但一個獨力承擔家庭的女人，卻在婚後日子得不到應有的愛護，常活在被情緒勒索的惶恐、言語暴力的傷痛之中，甚至原本用監察孩子在家中情况的CCTV，最終成為他經常說要公開我生活私隱的要脅工具。對方種種激進行為，已把我逼到臨界點，為了兒子與我的安全着想，我必須拿出勇氣將這段婚姻劃上句號，與兒子展開新的生活。對於連日來本人工作上客戶或朋友所受到的騷擾，令本人不得不提早發出聲明公開本人現况。以正視聽！本人莊韻澄亦對此深感抱歉。」

拍拖已知呂成忠破產

莊韻澄過往感情生活最為人熟知是舊愛張致恒，兩人拍拖兩年多，於2016年分手。2020年莊韻澄公開獲圈外男友呂成忠求婚，後者隨即被起底，傳原本從事IT工作的他破產及欠債等負面新聞。當時莊韻澄表示拍拖時已知呂成忠於2018年申請破產，很清楚男方財政狀况，交往沒牽涉金錢，清楚對方為人，百分百信任。兩人發展姐弟戀後，呂成忠擔任莊韻澄經理人，經常陪伴在側，莊韻澄曾讚呂成忠思想成熟又細心。莊韻澄宣布辦離婚手續後，向傳媒表示當日呂成忠帶兒子去台灣5日，臨上機才通知她，便報警。兒子目前安全，但不想說話，而呂成忠一直不肯簽紙離婚。她有感為了小朋友，不想行到這一步，但被威脅及情緒勒索，希望過回自己的人生。

娛樂組