惠利訪港盼上山頂賞夜景 吳家忻否認與Tyson Yoshi嗌交

韓星惠利跟現場粉絲打招呼又以廣東話向大家問好。（攝影/記者：鍾一虹）

【明報專訊】韓國女星惠利、吳家忻及林愷鈴前晚出席品牌活動，前者吸引大批粉絲到場支持。惠利拍照時大派心心，又以廣東話向大家問好。她表示很久沒來港，很想念粉絲，得到很多粉絲來到現場支持，感到非常開心和幸福，希望行程中有空檔可以上山頂欣賞維港夜景。

惠利最近憑主演電影《Victory》於第23屆紐約亞洲電影節獲「亞洲新星獎」，她稱赴美領獎時感到很榮幸，開心當地粉絲到場支持和見證獲獎，盼電影能在港上映，到時再來港跟粉絲見面。談到下半年工作計劃，她透露即將演出新劇外，早前已拍畢推理綜藝節目，過程中發生趣事，「初初以為自己屬於大膽一族，最後發現原來自己好細膽」。

吳家忻早前被網民上載偷拍照，因角度問題，身形比例奇怪，前晚她一身性感衣著亮相，以靚樣示人，她笑說：「不是刻意澄清，我不介意那張相，不過下次大家拍我時，希望有好的角度，最好不要偷影，可以過來跟我打招呼、影合照，其實女仔扮靚的確需要團隊配合。（約男友會否扮靚？）都會花25分鐘化妝。」提到許賢爆料指她與Tyson Yoshi嗌交，她說：「嗌交這回事經常有，不過我跟他不算嗌交。（Tyson Yoshi每次聽到你的名字都不答？）不知道，可能他心情不好。」她認為識朋友要看緣分。

林愷鈴音樂劇挑戰南音

林愷鈴最近忙為10月公演的兩場音樂劇綵排，該劇融合南音和爵士樂，她唱了爵士樂多年，演出加入南音還是第一次，是很大挑戰。今次她伙拍粵劇名伶阮兆輝，見到對方在工作上很有魄力，推動自己都要做好準備。

記者：鍾一虹