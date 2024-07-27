【娛樂場】梁文音新歌MV 劉品言哭戲演繹《短痛不如長痛》

【明報專訊】台灣歌手梁文音日前宣布10月12日首登台北國際會議中心舉行《為什麼聽情歌》演唱會後，接着推出全新單曲《短痛不如長痛》，以粉絲最熟悉、最讓人痛徹心扉的「音式情歌」回歸，《短痛不如長痛》由金曲詞人葛大為作詞，以長痛與短痛細數愛情中不尋常地沉溺。日前梁文音在社交平台公開新歌18秒副歌，粉絲紛紛留言「久違的音式情歌」、「好悲好愛」、「聽到心痛了」。梁文音表示錄歌時自己也很痛苦，歌詞讓她勾起過往回憶，「某些時刻大家正在長痛的時候，都沒有發覺，等到真的抽離，再去回想才發現，其實人都會不小心陷入那個狀態」。她希望聽眾可以透過新歌，重新整理負面情緒，並從中找到釋懷或解決的方法。

劉：男人身在福中不知福

《短痛不如長痛》MV由導演姚國禎執導，以女性角度出發，透過時間倒轉與快進，細膩刻劃女性在關係逐漸因隱忍與討好所受的痛楚。MV由劉品言擔任女主角，飾演在職場與同事格格不入、在婚姻也被另一半冷落的都會女性。為完整故事內容，整首MV皆由劉品言演出；劉品言用「三段式」哭戲演繹其中的痛楚，從委屈掛淚到崩潰痛哭，演到主動討好男主角卻被忽視，看到對方轉身關門的背影，一聽導演喊cut，劉品言忍不住直呼道：「剛那段也太痛了，我完全不行，真的好痛！唉……男人啊，真是身在福中不知福。」

拍攝當天，梁文音到場探班及送上飲料，跟劉品言首度碰面即一見如故聊不停，梁文音笑說：「有很多細節和內心，我能唱得出來，但演的話，當然沒有品言專業，所以我這次真的是超級開心，是品言幫我拍這個MV，幫這首歌加分。」劉品言也笑着回應說：「我努力加起來。」她自爆失戀曾靠唱梁文音的歌宣泄情緒，「你唱得比較溫柔一點，我唱起來就是有點兇別人的感覺，譬如說『分手後不要做朋友』，聽起來就是柔一點，我都會唱成『分手後不用做朋友』」。

梁：靠說真話的朋友醒悟

劉品言表示聽完《短痛不如長痛》感觸極深，曾在一段關係中無意識選擇了長痛，因相信愛情是需要奉獻，卻因不擅拿揑，無意識委屈自己、討好對方，等到有莫名的窒息感時，才發現陷在長痛的關係，「什麼時候醒來我覺得很難講，當時的我也是感覺一再一再、無以復加的窒息感，才意識到其實在痛啊！」梁文音說：「你是自己醒的嗎？好犀利！我都要藉身邊說真話的朋友，才會察覺、醒悟。」MV片尾以女性角度註解「我選擇長痛，證明我擁有我們」，劉品言認為時刻了解自己的情緒，才能在長痛中找到自處與自在的方法。