【開箱】續談《死侍與狼人》觀影門檻毋阻觀眾捧場

狼人在《死侍與狼人》最終獲得救贖，票房亦創佳績，對Marvel來說才是真正大團圓結局。

【明報專訊】超級英雄片《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）最大存在意義，在於把霍士旗下《死侍》、《變種特攻》和《神奇4俠》等舊有角色，順利過渡至Marvel電影宇宙（簡稱MCU），為日後開拍全新版本，或者加入《復仇者聯盟》第5及6集鋪路。事實上，身兼監製、編劇和主角的賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）穿針引線下，《死侍與狼人》任務超額完成。

基斯伊雲斯相隔17年再演「霹靂火」

新片講述時間變異管理局（簡稱TVA）負責人悖論先生（馬修麥菲頓飾），本打算利用死侍（賴恩雷諾士飾）和狼人（曉治積曼飾）替他達成某個陰謀，卻遭死侍破壞，一怒之下把二人丟棄到時間盡頭的垃圾場「虛空」，主要劇情由此展開。他倆不打不相識，且懷着相同目標，希望趕在時間線崩壞前，返回現實彌補過去錯失，面對統治虛空的X教授孿生妹妹卡珊德拉（愛瑪歌連飾）勢力和實力都超乎想像，死侍與狼人必須尋求外援。

二人首先找來基斯伊雲斯（Chris Evans）相隔17年再次扮演《神奇4俠》主角「霹靂火」，然後游說「幽靈刺客」韋斯利史納斯（Wesley Snipes）、「黑天使」珍妮花嘉納（Jennifer Garner）、「牌王」卓寧達譚（Channing Tatum）及「女狼人X-23」達芙妮堅（Dafne Keen）等超級英雄聯手抗敵，過程中更提及「夜魔俠」等角色，熟悉MCU的死忠粉絲當然興奮不已，但對普羅大眾而言，這些陌生面孔究竟跟劇情發展有何關聯？

隨着MCU規模愈來愈宏大，觀影門檻變得愈來愈高，《死侍與狼人》亦犯同一毛病。新片忙於向粉絲派福利的同時，可會考慮若要全盤了解故事來龍去脈，至少對《變種特攻》、《神奇4俠》、《洛基》等Marvel影視系列有基本認識，要求絕對不低，單是《變種特攻》系列已有13部電影，包括跟本片關係密切的《死侍2》和《盧根》，還未把較為冷門的《幽靈刺客》和《黑天使》計算在內。

Marvel電影公司的如意算盤，是透過《死侍與狼人》打開MCU第6階段的未來大門，新版《神奇4俠》將於明年7月上映，基斯伊雲斯化身擺渡人，把霹靂火角色交到《怪奇物語4》祖瑟夫奎因（Joseph Quinn）手上，意義相當重大。《幽靈刺客》亦在重啟計劃之內，可是出師不利，自2019年宣布開拍至今，導演兩度換人、劇本一改再改，就連飾演同名主角的《綠簿旅友》馬亞沙拉亞里（Mahershala Ali）亦表示意興闌珊，新片開拍無期，遑論明年11月上映，因此當粉絲看到韋斯利史納斯相隔20年再次穿上戰衣，跟老拍檔賴恩雷諾士（在《幽靈刺客III終極屍殺》飾演吸血鬼獵人Hannibal King）攜手對付反派卡珊德拉，哪有不感動之理？

除了霹靂火、幽靈刺客等驚喜現身外，《死侍與狼人》從未曝光的隱藏角色，同樣惹來熱議，例如在預告片中驚鴻一瞥的女死侍，最終都沒有揭開面具，但從片尾的演員名單可見，一如傳聞所料，正是賴恩雷諾士太太碧琪麗芙莉（Blake Lively）客串。由她率領100個從虛空跑到現實的死侍軍團，包括喪屍、武士、侏儒甚至BB死侍等，壓軸大戰狼人組合，視覺相當震撼，雙方由街頭殺上巴士，血肉橫飛，戰况慘烈。香港影迷應該慶幸我們仍有電影分級制度，可以欣賞原汁原味的三級版本，而非把粗口對白消音、暴力鏡頭刪減的閹割次貨。

上映日期：7月24日