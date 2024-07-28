胡鴻鈞願幫吳若希調解 冼靖峰不介意被寫錯姓氏

【明報專訊】胡鴻鈞、鍾柔美（Yumi）、冼靖峰及任暟晴昨日出席商場奧運活動。胡鴻鈞經常在外地工作，上月於馬來西亞開騷，表示回港都是跟家人見面食飯，圈中好友吳若希及吳業坤反而在內地見過面。有否關心早前公開指摘老公的吳若希？他說：「我見到報道有慰問，她OK，大家都知道她喜怒哀樂好直接同人分享，我問她有什麼需要幫手就出聲，要打交我就負責調解。」他指對方沒婚姻危機，只是兩夫婦打鬧。可會嚇怕他不敢結識強勢女人？他笑道：「我覺得她是萬中無一，我應該無幸再認識到這種風格的女仔，不擔心，但我在內地依然很孤僻，想認識新朋友，但一直沒機會，暫時未有對象。」

Yumi被Celine Dion感動

Yumi表示雖然工作緊密，也有捱眼瞓看Celine Dion為巴黎奧運開幕表演，「我好鍾意她，知道她患病好心痛，覺得她很犀利，見她再唱歌好感動」。她月底拍無綫新劇《臥底嬌娃》，要圍讀才見到劇中演媽媽的邵美琪，日前收到劇本，「好恐怖！一本本的，因我不鍾意睇書，要時間讀熟」。她表示好姊妹姚焯菲快將離港，會提前送生日禮物給對方，自己的升學問題處理中，「順其自然，等緊消息，之後再決定，無得心急」。

冼靖峰未想過成為運動員，中學時太肥跑不動，只鍾意唱歌，長大後才做運動保持體格。可會再拍劇？他有為新劇試鏡，不知能否過關。早前TVB小編將其姓氏寫錯為「洗」字，他覺得很搞笑，不知是否新歌另類宣傳，因MV其中一個情節是女主角寫錯他姓氏，「不要說對方整蠱，最後有改回，沒不開心」。他透露LOONG 9將會在港有活動，稍後宣布，望大家密切期待。

記者：林祖傑