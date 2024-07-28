XiX成員Vici疑退團 郭偉亮否認與老婆葉佩雯有關

【明報專訊】女團XiX與P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）昨日到觀塘出席「一齊撐巴黎盛事開幕派對」，吸引大批歌迷現身支持，場面熱鬧，他們除唱歌外，還跟現場觀眾玩遊戲。由良玳瑩（Crystal）、楊秉頤（Caitlin）、繆昀希（Charlotte）、鄧曉殷（Kiele）及莊殷玥（Vici）組成的5人少女組合XiX四缺一，Vici沒有出席，有傳Vici將會退團。

記者：柯美

XiX與經理人郭偉亮（Eric Kwok）一起接受訪問，Eric Kwok說：「Vici有事嚟唔到，呢排她都有事嚟唔到，得4個人。」問到Vici是否退團？Eric Kwok表示稍後再講。

4成員稱會不捨得

Eric Kwok太太兼XiX形象顧問葉佩雯早前在社交平台批評某個星零尊重，不經公司和同事，自己預約化妝整頭，是否跟此事有關？Eric Kwok說：「我只可以講no comment，我老婆喜歡點講就點講。（是否因這件事引起？）當然不是。（因Vici不合作？）那麼多個女生，好多時都要教和提點，始終她們得15至17歲，沒大人那麼交帶。（何時公布？）遲啲。（Vici個人理由退出？）唔講得。」他稱太太為此事不開心，笑言太太所指那個「星」就是他。問到XiX眾成員，若Vici退團會否不開心？她們表示一定會不開心與不捨得，因她們一起經歷了很多，由參加比賽到以組合身分一起出歌，Vici帶了很多歡樂給她們，少了一個會不開心、不習慣。

年底前再出新歌

Kiele唱歌後即返回後台，原來她有少少驚恐，休息後再出來接受訪問，並叫大家放心，已沒大礙。提到XiX相隔一段時間，最近才推出第二首新歌《Pretty Good》，Eric Kwok表示一年出一首歌不成，很容易被觀眾淡忘，所以年底前會多出一首，笑言公司若有足夠資源的話，想一年出六七首。說到奧運，她們都感興奮，表示奧運開幕很正，有很多喜歡的歌手，包括Celine Dion，由身體不適到重回舞台，且唱得那麼好，好激勵到她們。Eric亦大讚Celine Dion好勁、好有型。

Phoebus間中約教練打手球

曾是亞洲青年運動員，打了手球10年的Phoebus刻意穿上小時候代表港隊出賽的風褸現身，他說：「忽發奇想，以前打波儲下很多風褸，2012年和2013年還是青年軍的時候，到世界各地比賽有不同種類的風褸，我都留下來，今日這件雖然有歲月痕迹，但我仍不捨得棄掉，對我來講很有意義。」他稱入行後較忙，便少了打手球，有時手痕都會相約教練打場波。談到奧運，Phoebus很多項目都想看，「希望給予多些資源不同運動，手球和霹靂舞等都可以獲多些資源」。