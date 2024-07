群星洗版賀劍后江旻憓摘金 ViuTV主持諷HOY TV圍訪「遞耳機」手段

next

【明報專訊】有「微笑劍后」之稱的重劍星將江旻憓昨日凌晨在巴黎奧運個人賽對戰法國劍手瑪露比頓(Auriane Mallo-Breton),她在逆境中反敗為勝首奪奧運金牌,為港爭光。不少藝人捱眼瞓見證劍后摘金一刻,在社交平台洗版恭賀。本地三大電視台派員直擊採訪,無綫主持何振然在賽後兩度搶先訪問江旻憓,還安排她跟錄影廠的隊友連翊希對話,場面溫馨。江旻憓之後接受多間傳媒圍訪,HOY TV記者突然遞上耳機,要求她與廠內的李麗珊對話,影響其他傳媒發問惹不滿。ViuTV主持丹尼爾忍不住在節目中暗諷HOY TV做法,而ViuTV記者饒家輝採訪64強止步的港隊柔道女將王嘉莉時,被網民怒轟似審犯,極不尊重。

娛樂組

江旻憓在決賽克服落後1:7劣勢,戰至「決一劍」以13:12反勝世界排名第6的東道主劍手瑪露比頓,首奪奧運金牌。大批藝人包括MIRROR成員呂爵安(Edan)、姜濤與邱士縉;麥明詩、陳詠燊、洪永城、胡定欣和趙慧珊等在社交平台留言祝賀。

麥明詩貼與江合照道賀

Edan不停高呼「Omg so crazy」,寫道:「落後1:7都追平到再贏埋,真係忍唔住嗌出嚟!Respect!」邱士縉說:「見到一個人咁努力,之後有回報真係好感動,努力到極致,又有咩好驚。」姜濤留言:「Never give up, you're the best!」

麥明詩貼出和江旻憓合照,寫道:「2016年在巴西奧運,看着你止於16強,經歷兩次傷患後到2024年,絕地反勝,奪得奧運金牌,心態、堅持。」胡定欣激讚:「有世一能力,先要有世一精神!集中、堅定,一分一分追回來!你好有型啊!絕對值得驕傲!」趙慧珊親畫插畫賀江旻憓摘金。

何振然採訪出色獲激讚

無綫派出何振然在比賽現場直擊採訪,搶先獨家訪問摘金的江旻憓。剛比賽完的江旻憓情緒未平復,面對鏡頭激動落淚,展現真情可愛一面,談到自己賽前心情及傷患,又跟香港觀眾打招呼,其間跟在香港的隊友兼為無綫專業評述的連翊希對話,江旻憓說場地是連翊希鍾意的紫色,又說連翊希估中她回選手村後想食士多啤梨,江旻憓還對着鏡頭派飛吻,連翊希以心心手勢回敬,場面溫馨。何振然訪問江旻憓表現獲網民讚賞,說問到重點,亦顧及江旻憓剛比賽完心情,處理得很專業。

HOY TV做法被斥自私

江旻憓領取獎牌後接受多間傳媒圍訪,其間HOY TV記者突然對她說:「珊珊想同你講啲嘢!」珊珊是指主持HOY TV奧運節目,1996年滑浪風帆港隊奧運金牌得主李麗珊。江旻憓戴上兩邊耳機後,與李麗珊對話說:「Hello,珊珊前輩你好……Thank you,Thank you,多謝多謝!」並舉起金牌。其他記者嘗試繼續發問,但江旻憓戴着耳機聽不到,之後她一邊除耳機一邊被工作人員拉走。

ViuTV主持丹尼爾看到此畫面狀甚不滿,當拍檔強尼說:「辛苦晒我哋啲行家。」丹尼爾回應:「辛苦晒啲行家啦,都係啲技巧嚟嘅,都係啲戰術啦,喺場上場外其實都好講求戰術嘅,但係呢套戰術之前都用過㗎喇。」強尼打圓場說:「不過冇分你我嘅呢一刻就,開心嘅。」強尼之後在社交平台對丹尼爾說:「𠵱家咁開心,掃興嘢唔好講住嘞,忍吓!過幾日仲記得先算啦,係咪咁話呀?」附上AirPods貼圖。丹尼爾轉發說:「心照啦,合法衝撞嚟嘅,又唔係未試過,自己都要守㗎嘛。」HOY TV做法引起爭議,不少網民鬧爆不應強行霸佔圍訪時段讓李麗珊與江旻憓獨家對話,斥做法自私。

圍插饒家輝發問不專業

ViuTV同樣有記者被網民鬧爆,饒家輝採訪64強止步的港隊柔道女將王嘉莉時,被批語氣又倔又差,似質問多過做訪問。饒家輝問王嘉莉多條問題包括:「唔滿意喺邊度呀?」「你賽前都講過想同佢鬥立技,但畀對手拖到用寢技,最主要關鍵係咩呢?你有一刻做漏咗咩?」「你覺得蒙古教練教你嘅嘢,呢場比賽你拎咗出嚟有幾多?拎到幾多嚟用?」網民群起斥饒家輝「審犯定訪問?咁唔尊重人都有。人哋出戰奧運已經不容易。咁唔專業嘅訪問,我睇HOY TV好過。」「可唔可以尊重下個運動員」。

李麗珊為石偉雄發聲

正當全城恭賀江旻憓,李麗珊提到無緣躋身跳馬決賽的石偉雄(石仔),李麗珊稱江旻憓與石偉雄同樣值得敬重和支持:「石仔同江旻憓都係斷韌帶,大家要克服咁嘅困難,到最後可能結果有唔同,但係最終要表達自己我喺呢一方面努力,想表現自己,同埋去享受比賽。」李麗珊力撐香港運動員言論獲網民激讚,讚她:「香港世一」、「珊珊是冠軍運動員的典範」,又指她擔任主持稱職不會說太多廢話。