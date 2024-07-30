陳瑞輝36歲生日 女友撰文平反 Christy︰流出對話截圖為「捉鬼」

【明報專訊】MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）去年底承認跟圈外女友拍拖，早前其女友Christy身分曝光引起連串風波。Frankie被指瞞着相戀13年的舞蹈員女友Hei跟Christy發展，曾一腳踏兩船；Christy被翻「黑歷史」，連江生（AK）也拖落水。Frankie形象受損變低調，Christy也將社交帳號由公開轉為私人。昨日是Frankie 36歲生日，Christy突然將社交網變為公開，撰千字文回應事件及以四點澄清其「黑歷史」，她稱有人處心積慮誣衊，「想搞死埋我男朋友及MIRROR」。似宣告跟Frankie情侶關係不變，她提及MIRROR再惹鏡粉（粉絲暱稱）不滿。

Christy將多張昔日限時動態帖子整理成名為「黑歷史」的合集，「記得click埋入去睇我嘅黑歷史，以後唔使旨意再改我圖誣衊我，扭曲事實，帶風向誤導其他人」。Christy稱早於2019年有人在網上誣衊她，指她搶別人男友及私生活混亂。

叫hater用真身當面對質

Christy表示這幾年有人偷她社交平台的泳衣、跳舞照片，並在網上抹黑她。她解釋有關跟AK與Frankie的對話截圖流出，是她跟Frankie商量的對策，引身邊的「鬼」出手，然後「捉鬼」。事件曝光後，網上很多有關她的cap圖是被人改寫編故事，她表示所說的並非要為自己平反，只想交代事件。她已知道誰是「鬼」，又叫hater用真身跟她當面對質。

Frankie未就Christy的千字文表態，曾有鏡粉叫Frankie退出，不要連累MIRROR，昨日Christy的澄清再惹鏡粉反感及鬧爆，她亦再將社交帳號轉為私人。

娛樂組