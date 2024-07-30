林家棟林海峰聲演商台廣播劇《微涼之夏》 呂爵安林家謙飾少年版

【明報專訊】商台65周年推出台慶廣播劇《微涼之夏》，林家棟首度參與廣播劇獻聲，跟林海峰合作，聲演一段兩男糾纏近60年的感情故事；呂爵安（Edan）與林家謙聲演兩人的少年版。早前《早霸王》被傳結束，原來是讓出半小時播《微涼之夏》。此劇除鄭丹瑞、林珊珊、陳輝虹、郭靜、鍾雪瑩、林嘉欣及葛民輝外，還有張敬軒、鄧麗欣、馮允謙、陳蕾、陳卓賢、周殷廷、何啟華、梁業及魏浚笙等參與。

家棟睇劇本勾起回憶

林家棟稱參與《微涼之夏》有特別意義，因年少時聽電台節目成長，「故事時間線很長，由1970年代延伸至2024年，同香港人息息相關，故事包含多種情感，有親情、愛情及不為人接受嘅師生戀，以及隱晦嘅男人友誼等，我一路睇劇本一路湧現咗好多回憶」。他與林海峰首次合作，特別為廣播劇拍攝宣傳照及預告片。他透露收到劇本時覺得跟林海峰的對白有曖昧，疑似無疾而終，兩人的情代表着男人情誼的遺憾。林海峰稱太耐沒做廣播劇，覺得好好玩，但嫌跟家棟對戲少，不夠喉。他跟家棟研究劇情讓角色更立體，對方對劇本及對白要求好高，故今次是難得的合作機會。

林家謙飾演林海峰少年版，首次正式跟Edan合作，「我同Edan係『脆友』（社交媒體Threads的朋友），有個稱號叫『喃親呂愛』，之前講笑話拍番套劇，點知𠵱家率先合作聲音版」。他透露跟Edan有肢體碰撞，角色由細識到大，有少少BL感，要對方幫他入戲。Edan小學六年級曾接觸廣播劇，參加校外比賽獲「最佳男廣播員」。由於他咬字差，故錄音時好緊張，事前花姐要他逐句錄給她聽。

娛樂組