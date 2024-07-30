《死侍與狼人》美開畫收16億登頂 史上首周末最賣座電影第8位

【明報專訊】賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）與曉治積曼（Hugh Jackman）合演的《死侍與狼人》，上周五（26日）在美國開畫，首周末3天收2.05億美元（約16億港元），成為今年最佳開畫紀錄、史上R級電影最佳首周末成績，並登上史上最高開畫票房第8位；兩名男主角分別透過社交平台報喜，賴恩更表示此片是最老幼咸宜的R級電影（美國電影分級制若列為R級，17歲以下觀衆需由成人陪同入場）。

《死侍與狼人》不但在美國首周末3天收2.05億美元，全球亦進帳4.38億美元，成為今年賣座冠軍；亦刷新多項紀錄，除遠超2016年《死侍》首集1.33億美元，成為R級片最佳開畫票房之外，亦是自2022年底《阿凡達：水之道》後的最佳首周末紀錄，並超越《黑豹》，成為史上首周末最賣座電影第8位。對Marvel電影而言，更是自《復仇者聯盟4終局之戰》後的最佳首周末成績。

得悉新片大捷，「狼人」曉治積曼在社交平台上傳照片，寫有「世界電影冠軍」字樣，又留言感激一衆影迷支持。「死侍」賴恩雷諾士亦上傳類似的照片，並表示「我已開始想念曉治了」。《死侍與狼人》片中粗口橫飛，跟前兩集一樣在美國被裁定為R級，卻無損觀衆入場意欲。對於新片開畫大收，賴恩向美媒表示，跟該片獨特的吸引力有關，「迪士尼也許不想我這樣界定，但我總認為《死侍與狼人》是首部R級的『四象限電影』」。他相信該片混合搞笑、動作及有誠意，因而能取悅不同層面的觀衆。「四象限電影」在荷李活意指對4個層面觀衆皆有吸引力，分別是25歲以上或以下的男性和女性。根據調查機構EntTelligence分析，《死侍與狼人》吸引1360萬觀衆入場，年齡層分佈跟去年最賣座電影《Barbie芭比》相近，佔11%觀衆在17歲以下，遠比一般R級片只有5%為多。另外，在18至34歲及36至60歲的觀衆亦佔重要比重，可說老幼咸宜。

部分粉絲不滿羅拔唐尼演末日博士

《死侍與狼人》上周三（24日）在港上映，除了是開畫冠軍，截至前日港澳地區累收2300萬港元。在內地卻不敵已上映14日的《抓娃娃》，只能屈居票房亞軍，4日累收近2億人民幣。不過《抓娃娃》排片場次12.7萬，遠比7.5萬的《死侍與狼人》為多。

另一方面，Marvel電影日前在聖地牙哥動漫展宣布「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）重返MCU（Marvel電影宇宙），在新兩齣羅素兄弟（Russell Brother）執導的《復仇者聯盟》電影中，扮演奸角末日博士，雖然現場粉絲歡呼聲四起，但不少影迷在社交平台表達不滿，認為羅拔唐尼由「鐵甲奇俠」變身「末日博士」，只是Marvel的搶錢之舉，以及毫無創意的「懷舊」；亦有粉絲認為這安排不尊重原著，只想到票房，非常沉悶。就連在《鐵甲奇俠》扮演小辣椒的桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）也大惑不解，在網上留言反問多年好友羅拔唐尼，「我不明白，你現在是壞人了嗎？」