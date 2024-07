首個個唱開鑼 邀3組嘉賓合唱 Anson Kong曬舞技致敬MJ郭富城

AK分別跳唱MJ的《Standing Next To You》及郭富城的《對你愛不完》。(攝影:劉永銳)

【明報專訊】江生(Anson Kong,AK)一連兩場《"THE GAME OF LIFE" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》前晚於亞博開鑼,亦是AK首個個人演唱會,請來日本歌手高瀨統也、RubberBand及馮允謙(Jay Fung)擔任表演嘉賓。AK談心路歷程一度哽咽,差點忍不住流淚。

記者:林祖傑

攝影:劉永銳

AK甫出場即要求全場企起身,他戴黑超及掛上電路板造型跳唱《Keep Rollin'》及《Game of Life》,再換上黑西裝的紳士造型唱慢歌《偽映畫預告》,之後表示小時在韓國訓練感覺夢幻,記得幾個人圍着看韓團BIGBANG成員太陽新歌MV首播,隨即唱出《Eyes, Nose, Lips》。

跳到喘氣 體會舞蹈員辛酸

AK換上運動裝跟10多名舞蹈員大騷舞技,跳到喘氣說:「好想講舞蹈員這份職業,是非常非常不簡單,我曾經是一分子,體會過他們的辛酸,舞者要放棄好多去追夢,細個我曾經同爸媽講,好想學跳舞,爸爸第一個反應是搵唔搵到食?收入可唔可觀?確不是可觀,但就做緊自己鍾意做的事情。」他又分別跳唱Michael Jackson(MJ)的《Standing Next To You》及郭富城的《對你愛不完》,表示小時候已喜歡MJ,直至看到郭天王才知跳舞是什麼,「今年就有一個新的AK」。之後拿起結他化身Band友說:「大家都知我自從手指受傷後,都好少彈結他,想唔想聽多啲?我應承大家會彈多啲。」

馮允謙摸AK腹肌讚結實

AK分別與表演嘉賓高瀨統也合唱歌曲《白愛》,再與RubberBand合唱《未來見》。AK稱因有好多人移民,每次揸車聽這歌都忍不住落淚。RubberBand主音6號(繆浩昌)表示在AK面前是老坑,因同肖猴,大對方12年,又與AK分享舞台經驗,他說:「知道他手指受傷彈結他有壓力,見到他表演非常精彩,就好似香港運動員的精神咁頂住演出。其實每個人都會遇到壓力,開騷時總未盡完美,不需要太上心。」之後AK與馮允謙合唱《聲音導航》,獲對方幫手抹汗,更即場「驗身」,伸手檢查AK是否有8嚿腹肌,還大讚結實,特別送上15粒車厘茄助AK補充體力。

不懂處理情緒曾自我封閉

AK表示能舉辦首個個人演唱會感覺夢幻,開騷前對自己有很多質疑,包括是否夠歌和有沒有這麼多人睇?尾聲他剖白入行後心路歷程,他說:「入行這5年,覺得時間過得好快,好衷心感謝大家一直陪伴,尤其是『生粉』(粉絲暱稱)。5年來我學到很多,同時失去很多,有段時間不是好識處理自己的情緒,不懂面對這個世界,和這世界溝通,開始封閉收埋自己,好想同身邊最close的人講對唔住,因知道這段時間給予很多壓力他們,好感謝大家這段時間體諒和照顧,知道所有都是得來不易。」說時哽咽忍住眼淚,他續道:「其實還有一首歌要唱,不要搞到咁感性好不好?」最後以《信之卷》作結。前晚捧場藝人有譚玉瑛、MIRROR隊友邱傲然(Tiger)、COLLAR成員沈貞巧(Gao)及李芯駖,房屋署長羅淑佩亦是座上客。

