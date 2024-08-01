丘亞葵公司清盤呈請聆訊押後 龍婷疑緋聞拖累遭飛出保良騷

【明報專訊】資深演唱會製作人丘亞葵任董事總經理一職的新娛國際綜藝製作有限公司（JV Entertainment Productions Limited），就公司的清盤呈請，昨日於金鐘高等法院聆訊。丘亞葵未有現身或委派代表律師應訊，聆訊官將案件押後至8月28日續訊。翻查資料，2021年曾有報道指丘亞葵遭大眾銀行（香港）入稟高院追討欠款，根據當時雙方的物業擔保協議，銀行要求丘亞葵交出位於沙田的抵押物業。

65歲已婚丘亞葵上月中與43歲《中年好聲音》龍婷爆出緋聞，兩人被影到結伴睇戲、撐枱腳，又疑似在車廂親吻成熱話。丘亞葵事後強調與龍婷清清白白，見面為工作，稱車廂親吻是朋友式Hello kiss，已向太太解釋清楚，對太太和龍婷受影響致歉。自緋聞傳出後，丘亞葵上月低調獨自到亞博欣賞日本舞蹈女團Avantgardey演出，未有受訪；龍婷一直未有公開露面，更被網民爆料暗示她6年前跟丈夫及兒子同住筲箕灣。

保良監製稱龍不在港

無綫曾替龍婷發聲明，稱報道所提及的情况完全是由於拍攝角度所致的誤解，龍婷與丘亞葵僅為多年好友，兩人之間純屬友誼。龍婷將持續專注音樂事業發展。

近日傳出因龍婷形象受損，遭公司雪藏，暫停所有工作。有網民發現，6月未出事前，龍婷曾出席8月10日舉行的《星光熠熠耀保良》記者會，宣布有份演出，海報亦有龍婷照片，不過最近官網已刪去她的名字，未知是否因緋聞拖累被飛出局，無緣演出。節目監製何小慧接受傳媒訪問，確認龍婷不會演出保良騷，解釋龍婷這段時間不在港。

【案件編號 HCCW 197/2024】

記者：林蘊兒