江𤒹生認百厭 哽咽謝隊友「撥亂反正」 專注做騷 不知陳瑞輝女友發文反擊「黑歷史」

江𤒹生哽咽多謝一班很好的隊友，不時帶給大家麻煩，仍很愛護他。（攝影：鍾偉茵）

【明報專訊】MIRROR副隊長江𤒹生（AK）一連兩場假亞博舉行的首個個人演唱會前晚圓滿結束，他一度感觸哽咽眼濕濕，自認百厭，感謝隊友在他最亂時「撥亂反正」。對於隊友陳瑞輝（Frankie）女友Christy發文反擊「黑歷史」，聲稱與男友設局「捉鬼」，AK表示專注做騷不知情。至於呂爵安（Edan）與林明禎傳緋聞，他大感驚訝，因林明禎是大家的女神。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

AK個人演唱會前晚尾場，隊友楊樂文（Lokman）、李駿傑（Jeremy）與陳卓賢（Ian）、ERROR成員何啟華（Dee）與林愷鈴等捧場。嘉賓除繼續有日本歌手高瀨統也和RubberBand外，還有隊友邱傲然（Tiger）與他們的結他老師周天衡。AK表示伙Tiger和周天衡同台彈結他合唱，夢想成真。Tiger讚AK狀態巔峰，有幸成為他的嘉賓非常光榮。

AK表示懷念以前在韓國訓練的日子，曾憧憬在韓國出道，結果沒有，慶幸及開心現在以香港歌手身分唱歌給大家聽，又自爆以前參加歌唱比賽唱RubberBand歌曲，自覺唱得好聽，回家重看發覺走音走到上太空。

發現觀眾偷睇奧運

演唱會尾聲，AK哽咽多謝一班很好的隊友，在他最亂時「撥亂反正」，承認有時很百厭，帶給大家很多麻煩，多謝大家一直那麼愛他，對他這麼好，亦感恩為喜歡的事情打拼，「這幾天香港有很多好事發生，好熱血，希望大家相信自己的夢想，堅持做想做的事」。之後唱出《信之卷》結尾。

不過觀眾不肯離場，AK再度出場獻唱《金星女孩》，叫大家乖乖回家看奧運，笑言：「昨（前）晚有人睇騷時睇奧運，我OK，因為是張家朗，但C朗就不OK。」

體重驟降 父母擔心

AK騷後受訪，消瘦很多的他表示因演唱會有很多跳舞，又要做高難度動作，消耗很大，流很多汗，體重一度跌至約126磅，令父母擔心。他在開騷前健身，體重增至130磅，之後要好好調理身體，不過休息一兩天便繼續工作，拍新歌MV和錄團歌。

提到他跳唱郭富城（城城）的《對你愛不完》，表示今年有一個新AK，是否想挑戰或取代「舞台王者」郭富城？AK否認，稱是對城城尊重和致敬，「很開心跳到兒時偶像郭富城和Michael Jackson的歌。（可有信心接城城棒？）不敢想，盡力做，希望成為大家另一個對舞台有感覺的跳唱歌手。城城稍後開騷，我好想睇，向他好好學習」。

不再評論Frankie女友

隊友Frankie日前生日，AK稱有跟對方講生日快樂。有否邀請Frankie看騷？他說：「沒特別問，每個兄弟開騷，公司會在群組問邊個去睇。」有否邀請緋聞女友沈殷怡？他說沒有私下邀請，只邀請家人和90多歲婆婆，婆婆看完第一場很開心，他都想公公來，不過對方最近身體不適。

Frankie女友Christy在社交平台發文反擊「黑歷史」，稱遭朋友所害，於是與男友設局「捉鬼」。AK表示毫不知情，「這兩天我什麼都不知道，只知張家朗攞金牌。（會否覺得被拖落水？）這件事不再評論，不參與太多」。Christy說有人想整死Frankie和MIRROR？AK說：「不知道，無話整唔整死，各自在自己範疇努力，做喜歡的事，人一日未死都大把路行。」他稱不知Christy所指的鬼是誰。

會親自向Edan求證

談到另一隊友Edan與林明禎傳緋聞，AK瞪大雙眼反問：「我哋個Edan和林明禎？Are you sure？」點解咁緊張？他說：「fact check咗未？林明禎喎。（你女神？）大家嘅女神，我問完Edan，下次見面再告知。（係咪好羨慕？）冇。」

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