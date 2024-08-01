【娛樂場】舊愛無理嫌棄 麗英新歌《解咒說明書》慰同路人

【明報專訊】「小薯茄」成員麗英既是演員又是歌手，在鏡頭前常帶給觀眾歡樂，一直以來推出的歌曲以跳脫輕快為主，繼年初的《美男子圖鑑》，近日推出新歌《解咒說明書》，展露麗英鮮有的傷感面向。歌曲靈感來自她個人感情經歷，製作花費6位數字，更前往日本拍MV。

「三部曲」歌名跟書本有關

麗英表示今年推出「愛情三部曲」，講述自己在愛情中的不同狀態，「第一首《美男子圖鑑》講對愛情的憧憬，在花多眼亂的世界選擇自己鍾意的人。第二部曲《解咒說明書》講受情傷的狀態，主題圍繞『療傷』。『愛情三部曲』歌名都有設計過，全部都同書有關，大家可以期待一下第三部曲」。

最緊要識得愛自己

《解咒說明書》以「那件T恤、那條牛仔褲，是我最喜愛的，也是他最討厭的。那句討厭就像一個詛咒，令我變走了『自己』。到找到方法解咒那一刻我才發現，當一個人不再愛你，什麼理由根本不再重要……」為歌曲簡介，麗英說：「我曾經在一段關係裏畀人嫌棄過，其中一個分手理由是嫌我着太多T恤牛仔褲，這件事令我非常傷心。後來我發現一個人不鍾意你，其實什麼都可以成為理由。我相信好多人都試過在愛情上被人嫌棄，例如不夠上進、身形不靚之類，我希望這首歌可以安慰有相似經歷的人。任何人被嫌棄都不好受，我都經歷過自信心低落的時期，之後明白到自己價值應該由自己而定，最緊要識得愛自己。」

日本拍MV曬拳技

麗英如願到期待已久的日本拍MV，找來《全死角美少女戰士》的導演Christopher再合作，「今次是我第一次在日本拍MV，期待好耐，終於做到，實在得來不易，因為我哋預算同時間都有限，計埋來回機程只用了3日時間，走12個景點，時間非常緊湊」。導演Christopher安排了一個情節，講一個失戀女仔好努力運動，藉打拳助自己療傷。事後導演才得悉原來麗英會打拳，麗英說：「因為去年開個人音樂會關係，特登去學打拳，幫自己唱歌練氣，冇諗到拍MV派上用場，仲有機會見識到日本拳館。今次仲要多謝導演安排了個靚仔日本教練陪我打拳，好彩之前打了一年，教練都讚我個直拳幾好。」

麗英在MV有幾場傷心爆喊場口，令她最深刻的是有一場戲要在隧道入面抱頭痛哭，「隧道上面有一條鐵路，為了令畫面更靚，特登睇時間表去捕捉列車經過，同時要hold住傷感情緒。好彩拍了一次導演就收貨，如果唔係，我哋要等多一個鐘先有另一架同款列車經過」。