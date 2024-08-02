張家朗摘金 撞樣馬浚偉自爆獲恭喜 周吉佩稱龍婷抱歉勞煩他人代回應傳聞

【明報專訊】新城廣播全媒體網絡電視「MBO TV」正式啟播，昨日舉行記者會。新城首席營運總監馬浚偉、MBO TV台長葉文輝（啤梨），連同多名新城高層和一班節目主持出席慶祝儀式，周吉佩、鍾柔美和施匡翹等送禮祝賀。馬浚偉對於被指與今屆奧運男子花劍金牌得主張家朗撞樣與有榮焉，大爆對方賽後除下面罩已有人恭喜自己。《中年好聲音》龍婷近日跟已婚資深演唱會製作人鬧緋聞，傳因此被無綫「雪藏」，同屆的周吉佩稱不清楚對方是否被雪，有傳短訊慰問，龍婷回覆無事，又為勞煩其他人代她回應感不好意思。 記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

馬浚偉被指與張家朗撞樣，透露上屆東京奧運已有人提及，「好開心張家朗取得好成績，能夠衛冕勇奪金牌不容易。當他賽後除面罩一刻，已有人恭喜我，如果我有一個好似張家朗的兄弟，與有榮焉。張家朗比我靚仔，身形又健碩有型，有機會都想邀請他接受新城電台訪問。至於邀他幕前演出，我亦好樂意穿針引線，例如拍一些有關運動與戲劇元素的紀錄片。張家朗和江旻憓是劍擊界的金童玉女，如果有人邀演出，電影界真的可以考慮下」。

近日傳出有內地公司想撬馬浚偉過檔，他承認一直有人邀請到內地工作，今年3至4月期間，分別有內地和香港公司向他招手，「多謝大家賞識，我在新城工作很開心，即使已婉拒邀請，循例上也有向公司匯報」。他透露稍後為新城籌備多個大型項目，與同事上下一心十分團結。

周樂意受太太嚴密監控

周吉佩下周演出無綫籌款騷《星光熠熠耀保良》，提及龍婷與已婚丘亞葵爆出緋聞後，疑遭公司「雪藏」被飛，無緣演出，周吉佩稱有看過相關報道，不清楚實際情况，「收到演出流程，只知自己表演項目，與龍婷沒有合作環節，其他事不得而知，亦不知有傳找了劉可頂替。我不清楚她是否遭『雪藏』，有傳短訊給龍婷，暫時讓她安頓休息，調整一下心情先，她有回覆答『無事』，又說感不好意思，勞煩大家為她回應，我相信她會堅強面對」。

身為人夫的周吉佩自言會小心，不會隨便接載異性上車，加上太太平日監察嚴密，對其行蹤非常清楚，大爆在他投資的音樂教室每個角落都安裝了閉路電視，座駕又有車cam，笑言很樂意受太太監控。

麥皓兒信男友不會「偷食」

麥皓兒除為新城主持節目，亦有教小朋友唱歌，可能工作太忙缺少時間運動，承認身形發福不少，自嘲「幸福肥」，慶幸男友丘梓謙未有投訴。提到最近有報道指丘梓謙背她「偷食」，搭上粉絲。麥皓兒聞言大表驚訝回應：「吓！我沒看過此報道，這件事絕對無可能，我百分百相信他。」麥皓兒之後扯開話題，大讚男友在劇集《反黑英雄》的演出落力，表現又好，透露兩人經常交流演戲心得，一直互相支持。

鍾柔美升學問題心情糾結

鍾柔美（Yumi）透露知道好姊妹詹天文（Windy）決定放棄入讀美國著名音樂學府伯克利音樂學院（Berklee College of Music），選擇到廣州星海音樂學院升學，替對方有決定高興，她則尚未揀定大學，「對前途和未來路向看長線，所以想法較多，加上見到姚焯菲經常要香港和新西蘭兩邊飛來飛去比較辛苦，我傾向留港讀書」。她承認為升學問題致心情糾結，尚未收到大學聯招消息，唯有耐心等待通知。

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