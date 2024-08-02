客串《死侍與狼人》 基斯卓寧先後感謝賴恩雷諾士

【明報專訊】《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）上周五在美國開畫，截至前日在當地收超過2.6億美元，全球則累收5.4億美元，走勢凌厲。片中有份客串演「牌王」的《全謊位登月》男星卓寧達譚（Channing Tatum）及「霹靂火」基斯伊雲斯（Chris Evans）先後發文，感謝「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）之餘，亦為電影造勢。

卓寧達譚日前在社交網公開兩張與「死侍」賴恩雷諾士10年前後於動漫展的合照，稱在電影圈從來沒人像賴恩般力挺他，「可能永遠都欠了他」。事緣卓寧達譚扮演的「牌王」原定會獨立拍成電影，但迪士尼收購二十一世紀霍士後計劃告吹。卓寧表示以為再無機會演「牌王」了，因此要多得賴恩雷諾士極力爭取，又不忘感激《死侍與狼人》導演桑里維（Shawn Levy）的支持。賴恩也轉發卓寧的帖文，並讚他很有才華，而且十分好人。

曾扮演「美國隊長」的基斯伊雲斯，則在社交平台分享自己以一身《神奇4俠》角色「霹靂火」造型，與「死侍」賴恩雷諾士、「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）及導演桑里維的合照，留言感謝賴恩讓他夢想成真。基斯自2007年《神奇4俠2銀影俠現身》後，闊別17年再在《死侍與狼人》扮演「霹靂火」。他留言表示，「感謝賴恩雷諾士 、曉治積曼和桑里維讓我成為如此精彩電影的一部分！他們是我見過最好的三個人。我特別要感謝賴恩讓這一切發生。再次扮演尊尼（霹靂火）令我夢想成真，他將永遠在我心中佔有特殊位置。」