《我推的野男LIVE！》 全民選大隻佬 「46吋巨胸林子善」火併「筋肉霆鋒」

顏英豪（Cash）胸肌又大又厚，加上跟林子善有幾分相似，有「46吋巨胸林子善」稱號。

【明報專訊】TVB Plus新節目《我推的野男 LIVE！》上月初面試，昨日公布入圍名單，共22個參賽者，年齡層有老中青三代，最大年紀是61歲黃志明（Daniel），有「Muscle吳大強」稱號；有樣有身材的「筋肉霆鋒」關經翰 （Oswald），樣貌跟謝霆鋒相似；還有「46吋巨胸林子善」顏英豪（Cash）。這是由觀眾票選名次的直播節目，並設現場觀眾，參賽者要在鏡頭前施展渾身解數增熱度，以免被淘汰。

娛樂組

昨日大會公布22名大隻佬的騷肌照與個人資料，⑤黃志明以61歲參選並入圍，他似《中年好聲音》的吳大強成參賽者中年紀最大，故被大會封「Muscle吳大強」，他是無綫特約演員，職業是體能教練，三圍40、31、38。

22參賽者健身教練佔多數

22名參賽者中佔大部分是健身、體能或泰拳教練，亦有模特兒、學生及舞蹈員等，②關經翰的職業是投資銀行經理，跟謝霆鋒撞樣，三圍41、30、37。靚仔組還有⑪鄧家朗（Ron）貌似張智霖，胸前紋身好搶眼，贏得「激凸Chilam」稱號。還有外號「可遇不可求」⑫梁景𡺤（Jason），是自由工作者，三圍35、27、35 ，是參賽者中最細胸的一人，他稱身體最滿意部位是胸前兩點。至於最大胸是⑦顏英豪 （Cash），三圍46、33、43，樣子跟林子善有幾分相似，職業是健身教練。

《我推的野男LIVE！》接檔《直播靈接觸》，8月12日起逢周一及周二晚上9時半播映，同樣跟觀眾互動，100%全民推選名次。胡蓓蔚、支嚳儀、火火及陸浩明擔任主持。

觀眾投票決定參賽者「生死」

節目中的野男將分階段比賽，分別為個人戰及團隊戰，比賽中落敗的野男，會由觀眾透過網上投票，決定參賽者「生死」。熱度高就算輸比賽都可以留低，相反熱度低便無得留低。節目中他們要鬥體態及鬥力，還要考驗智力及團體合作。

大會發放參賽者的照片，有著衫與半裸騷肌版，展現他們粗獷一面與身材。入圍野男名單為①李清杰、②關經翰、③施顯澍、④吳宇軒、⑤黃志明、⑥劉柏康、⑦顏英豪、⑧李健禧、⑨王元龍、⑩李啟揚、⑪鄧家朗、⑫梁景𡺤、⑬張家揚、⑭劉振鑫、⑮劉梓謙、⑯王國昇、⑰翟錦豪、⑱陳建華、⑲布柏軒、⑳凌志杰、㉑陳家豪、㉒伍家豪。