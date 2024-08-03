準港姐菲律賓拍外景 倪樂琳王汛文謝淑怡學識擺甫士

黎芷珊（右二）與彭慧中（中）帶領倪樂琳（左一）、謝淑怡（左二）及王汛文（右一）到菲律賓碧瑤拍外景，行程豐富。

【明報專訊】候選港姐②倪樂琳、③王汛文及④謝淑怡日前出發菲律賓碧瑤拍外景，同行有黎芷珊及彭慧中。

3名佳麗在碧瑤行程豐富，包括跟跨性別人士選美冠軍A.R. Duque學習行catwalk、到訪當地學校學製作動畫、訪問擁有3個健力士世界紀錄的馬拉松選手Sandi Menchi Abahan、體驗穿民族服飾兼學跳民族舞蹈、與歌手Ingrid Payaket一同表演唱歌，以及跟泰拳冠軍Islay Erika Bomogao學習泰拳。

黎芷珊彭慧中讚佳麗表現出色

3名佳麗首個任務學習行catwalk，導師A.R. Duque過往參加過不少跨性別人士選美比賽，更奪得冠軍，選美經驗豐富。A.R. Duque分享選美經驗，教她們擺叉腰甫士，佳麗們經指導後展現自信美態，獲A.R. Duque拍手大讚。黎芷珊讚3名佳麗行catwalk表現出色，十分從容。彭慧中點名讚謝淑怡每個甫士都好定，後者聞言即冧笑說：「多謝師姐，我會繼續努力！」王汛文指今次行程最大挑戰是唔夠瞓，彭慧中以過來人鼓勵她們：「這都是一個挑戰，通常拍劇都是返去休息一個鐘，然後再開工，專業藝人可以保持住好精神，她們好犀利，休息時間瞌一瞌，一拍攝就即刻進入狀態。」在當地餐廳歎美食時，3名佳麗不忘打卡，參觀當地著名景點時齊擺出趣怪表情合照。

娛樂組