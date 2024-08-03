【娛樂場】雷深如走出「精神病系列」 新歌《一人之下》講愛情

【明報專訊】獨立唱作歌手在香港樂壇的路不易行，雷深如（J.Arie）2019年跟唱片公司完約決定自己闖世界，過去幾年推出多首個人風格濃烈的歌曲，「精神病系列」四部曲的《雙面哈菲》、《陰陽道具》等，還有《甜心老爹》，歌曲意識大膽。最近推出新歌《一人之下》， J.Arie作曲、監製兼主唱，梁栢堅填詞，有別於「精神病系列」，今次她做「正常人」談一場正常的戀愛。

過往J.Arie為人熟悉的電影主題曲《你死我活》、《我錯》等是J式情歌，樂迷容易接受。相隔多年，《一人之下》再度回歸J式情歌，道出「愛的宣言」，女性主導愛情。J.Arie說：「呢首歌講就算是『萬人之上』嘅女王，只要搵到一個心愛嘅人，產生初戀感覺，我哋都會好願意退位讓賢，臣服喺一個人嘅《一人之下》！近幾年都有幸寫慢歌畀其他歌手，今次覺得呢首慢歌終於要留番畀自己唱！期間限定，只此一首！」

親選MV男主角

《一人之下》MV男主角Marco由J.Arie親自挑選，她說：「其實唔係得男仔先鍾意𥄫嘢，女仔都好鍾意㗎！喺社交網我畀Marco嘅顏值同身材吸引，覺得佢個feel好適合我個MV，因為佢可以Man又可以有種弟弟可愛嘅感覺！」情歌與愛情MV對其他歌手好平常，但對於J.Arie是反傳統，「要我『平淡化』簡直係極難，但都覺得呢首歌本身好強勢、好麻甩，成日都要照顧人嘅女仔會好有共鳴，所以都想將MV拍得生活化啲，相信入面嘅情節，大家都會深深感受過、經歷過，呢啲咪就係共鳴囉！」

盼出碟兼開演唱會

J.Arie說《一人之下》MV有牀戲，「唔再係『嗰啲』牀戲，係純純的愛，係初戀嘅感覺。愛唔止係激情嘅！女王日常生活都需要唞吓氣，需要初戀！今次我不用除衫，除衫交畀男主角Marco，畢竟佢真係練到好大隻！」這是她今年第3首新歌，未來會繼續出歌，希望可以做到一隻大碟，她說：「由自己自資做獨立歌手開始，就唔想啲歌係單曲咁出，希望真係有一隻碟嘅大主題，再細分每一首好珍貴嘅歌曲。如果之後有機會出碟，連埋一個演唱會咁包住成件事就最完美！」 J.Arie也希望寫更多歌畀其他歌手，「寫歌係記錄自己嘅情緒同埋生活，所以唔會有停嘅一日，希望嚟緊每日嘅生活都繼續圍繞住音樂，寫歌、配樂、做製作，總之係音樂嘅就無任歡迎！大家隨時搵我！」

相隔7年獲邀拍戲

J.Arie透露獲邀參演電影，覺得十分意外，因很多人已忘卻她是演員，「我覺得導演好勁，信任我有機會演到該角色，所以搵咗我去casting。7年後有導演搵番我拍戲，我梗係會盡全力！」