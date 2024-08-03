預錄片段加現場「空降」法蘭西體育場 美媒：湯告魯斯參演巴奧閉幕禮

湯告魯斯經常親身上陣拍電影動作鏡頭（小圖），美媒指他在巴黎奧運閉幕禮亦會跳傘游繩，寓意巴黎交棒給下屆奧運主辦城市洛杉磯，連日來不時見到他入場看奧運賽事，游泳和女子體操均是其鍾情的項目，還大受現場觀衆歡迎（右圖）。

【明報專訊】上周巴黎奧運開幕禮一如傳聞所言，兩大樂壇天后Lady Gaga及Celine Dion參演，前者打頭陣，Celine宣布患有罕見病僵硬人症候群後首度公開演出，並壓軸登上巴黎鐵塔獻唱；前日根據多間美媒報道，有份出席開幕儀式的《壯志凌雲：獨行俠》湯告魯斯（Tom Cruise），將會在閉幕禮上演出。網上流傳片段他早於今年3月已在荷李活為巴黎奧運閉幕禮準備，當中不乏其跳傘及游繩降落的特技動作場面。下屆奧運將第三度在洛杉磯舉行，今年奧運閉幕禮會有交接儀式，洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）早前預告，「期待重要的荷李活製作吧」。

美國娛樂網站TMZ最先報道湯告魯斯將參與本月11日舉行的巴黎奧運閉幕禮，並公開一條據稱今年3月拍攝的短片，片段中可見湯告魯斯與大批工作人員在加州地標之一的荷李活標誌取景；TMZ引述消息人士稱，當時一行人正是為巴黎奧運閉幕禮拍攝片段。

被指主動聯絡國際奧委會

據美媒報道，巴黎奧運閉幕禮的演出，預計將會是湯告魯斯從天游繩降落法蘭西體育場，並手持奧運旗；之後電視畫面會播出早前預錄的片段，講述湯告魯斯帶奧運旗乘飛機從巴黎返回洛杉磯，之後再跳傘降落荷李活標誌。據報他會把奧運旗交給單車、滑板及排球等運動員。報道又指在法國會場他會做多少特技動作還不清楚，亦不排除有替身代湯告魯斯效勞。不過按照程序，應該由巴黎市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）把奧運旗交予洛杉磯市長巴斯，後者曾表示荷李活會參與閉幕禮製作。據美媒Hollywood Reporter報道，閉幕禮片段有關洛杉磯的部分，由名嘴占士高登（James Corden）有份投資的製作公司Fulwell 73參與，該公司曾炮製真人騷《卡戴珊家族》及英國樂壇天后Adele為哥倫比亞廣播公司演出的特備節目《One Night Only》。

據悉湯告魯斯主動聯絡國際奧委會（IOC）提出在巴黎奧運閉幕禮演出，加插特技動作環節以代表巴黎交棒給洛杉磯；美媒向IOC求證，對方不願置評。事實上，湯告魯斯曾擔任2004年雅典奧運火炬手，今年巴黎奧運開幕前已抵達當地，並獲法國文化部長達蒂（Rachida Dati）頒授榮譽軍團勳章，之後又亮相開幕禮，並偕同《職業特工隊》系列導演基斯杜化麥格里（Christopher McQuarrie）看游泳比賽及女子體操團體預賽，支持美國隊；在現場獲觀衆邀請合照，亦來者不拒。

過往奧運閉幕禮均會邀請下屆主辦國的表演者參與，像2008年北京奧運閉幕禮，便出現寫有倫敦及北京的道具英式巴士，其後化身舞台，由英國搖滾樂隊Led Zeppelin成員Jimmy Page結他伴奏，女歌手Leona Lewis獻唱Led Zeppelin名作《Whole Lotta Love》。上次洛杉磯舉辦奧運已是1984年，便集合Lionel Richie、The Beach Boys及電影作曲家John Williams等紅人演出。

群星支持比拉絲摘金

另一方面，上屆中途退出東京奧運的美國體操女王比拉絲（Simone Biles）今年捲土重來，繼女子團體賽稱冠後，在女子全能決賽再度奪金，成為史上第3位兩度贏得奧運女子全能冠軍的體操選手。不少荷李活影星到場為她打氣，包括名模兼真人騷女星Kendall Jenner、《索爆高低戀》男星薛夫洛根（Seth Rogen）等。即使沒到巴黎現場觀戰的《小學風雲》女主角昆塔布倫森（Quinta Brunson），也在社交平台表示本來正跟其他編劇在度新一季的《小》劇故事，但比拉絲出場時，大家立即停工。《危險人物》森姆積遜更形容比拉絲，「我看過最厲害的了」。