親解拖手原因 古佩玲：陳浚霆對我好sweet

【明報專訊】古佩玲、周嘉洛、吳偉豪、劉穎鏇等昨日到電視城參與《奧運一齊睇》節目。古佩玲與陳浚霆合作《愛．回家之開心速遞》傳戲假情真，早前到廣州出席粉絲見面會，被發現拖手離場，疑將戀情浮面。古佩玲被問是否與陳浚霆公開戀情？她甜笑但否認拍拖，解釋當天拖手，因本身容易跌倒受傷，陳浚霆見她拿着花便拖着她的手離場，讚對方有紳士風度，好sweet好照顧大家。陳浚霆是否她的理想對象？她說：「他真的好好。我們的親密程度大家都睇到晒，平時出街我們無拖手，我的熒幕初吻獻了給他，但私下沒咀嘴。」問到可有發機會展？她指陳浚霆不在港，目前在內地拍《金式森林》，很掛念他，「都要他在港先可以發展。（是否等男方公開戀情才承認？）風少（陳浚霆劇中角色），等你回來」。她說感覺不到陳浚霆追求和喜歡自己，但感覺到對她好sweet。提到她9月生日，希望對方送什麼禮物？她稱送什麼也喜歡。

周嘉洛吳偉豪台灣「裸跑」無尷尬

周嘉洛與吳偉豪早前在台灣拍劇集《武林》外景，有場夜市裸跑戲，他們表示雖然有很多人圍觀，但不尷尬，因有著肉色打底褲，並非全裸，周嘉洛說：「我著了六七條打底褲，兩兄弟一齊跑，感覺好安心，而且台灣的工作人員很窩心，我們一跑完即遞上浴袍。」他們笑言在夜市拍攝最舒服，沒有衣服束縛。吳偉豪說：「平時拍日戲，在烈日當空下著厚厚服裝，嘉洛著牛仔褸，我著冷衫，還要孭背囊，連背囊都臭晒。」他們承認在台灣有睇女仔，但沒有合眼緣。

記者：柯美