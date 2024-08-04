【開箱】《夢境Wonderland》 湯唯入AI世界 朴寶劍秀智視像談情

【明報專訊】《晚秋》金泰勇執導《夢境Wonderland》，由《我的女神室友斗娜》秀智、《青春紀錄》朴寶劍及《分手的決心》湯唯主演，也是後者繼《晚秋》後，相隔13年再與丈夫金泰勇合作。此片陣容強勁，除了秀智、朴寶劍和湯唯外，還有《鬼怪》孔劉、《屍殺列車》鄭有美、《上流寄生族》崔宇植、香港資深演員鮑起靜等參演。

韓國票房未如理想 香港直上串流平台

《夢境Wonderland》沒在香港戲院上映，透過影視串流平台Netflix於7月26日上架。該片在韓國票房慘淡，今年6月5日開畫，上映兩個月累計65萬入場人次，連百萬人次關口也未破。《夢境》製作費180億韓圜（約1億港元），至少290萬入場人次才可收支平衡。《夢境》票房未如理想，問題在於電影分拆成3條故事線，分散了戲分，內容變得薄弱。其實《夢境Wonderland》主題新穎有趣，講述現代科技發達，「Wonderland」服務利用人工智能技術，重塑已故親人，使生者可再次透過視像與逝者溝通。

人工智能技術近日成為全球熱話，相關股價向好，間接令電影更「貼地」，不會讓觀眾覺得「Wonderland」服務是天方夜譚，也加強了故事可信度。戲中三條故事線互相交織，講述女強人兼單親媽媽白李（湯唯飾）患上絕症，離世前說服母親花蘭（鮑起靜飾）幫手，向白李年紀尚幼的女兒隱瞞白李離世一事，並委託「Wonderland」服務，每日透過電話與女兒「視像」；白李將自己設定成考古學家，長年在外國工作。她透過「Wonderland」服務陪着女兒成長，可是女兒仍渴望跟母親相見；花蘭也覺得不該再隱瞞外孫女，加上不知是否系統出錯，「AI白李」開始「醒覺」，希望走出虛幻世界與女兒相見。

孔劉並非演湯唯丈夫 演員表現出色

另一方面，空姐具晶麟（秀智飾）的空少男友朴泰柱（朴寶劍飾）意外受重傷，昏迷多時。晶麟太想念對方，於是申請「Wonderland」服務，將男友設定為太空人，被困外太空，惟透過「視像」，可與晶麟談情，分享日常生活。泰柱卻奇蹟蘇醒，但因腦部受傷，性情改變；相比之下，晶麟似乎更鍾情「Wonderland」服務中的男友，兩人的感情出現裂縫。第3個故事描述「Wonderland」策劃人徐海利（鄭有美飾）及金賢秀（崔宇植飾），每天為「Wonderland」服務忙碌過活，因此忽略身邊的人，希望透過服務，找回家庭溫暖。正如剛才提到，《夢境Wonderland》以3個短篇構成，由於情節分散，各故事深度不足，尤其晶麟與泰柱的故事，二人的感情線理應是電影最大亮點，若能深入及細膩地處理，或會更感人，現時有敷衍了事的感覺。如晶麟早就應該取消「Wonderland」服務，卻捨不得，並以泰柱尚未康復為藉口，晶麟複雜的內心戲沒有充分交代，十分可惜。另外，孔劉的演出也讓人摸不着頭腦。起初報道指孔劉扮演湯唯丈夫，事實是「Wonderland」服務中負責觀察白李感情變化的「AI管理員」，可是戲中沒清楚交代其「功能」，也沒帶出任何重要信息。雖然劇本有缺失，但演員表現出色，湯唯、秀智及朴寶劍將角色感情表達得好；鮑起靜望着電話瞬間爆喊一幕，也看出功力深厚。

其實《夢境Wonderland》以人工智能將亡者「復活」的題材很新鮮，可好好思考其好與壞。金泰勇導演舊作《家族的誕生》以家庭為中心，《夢境Wonderland》主題相近，加上AI的設定，道出溫暖故事，若不將電影分為3個故事，集中於其一，更細緻地描寫，或許成績會更好。