蘇雅琳學武準備《城寨》續集試鏡 麗英日本拍MV無暇血拼

【明報專訊】女團COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）昨日23歲生日和「小薯茄」成員麗英到銅鑼灣出席動畫《玩轉腦朋友2》謝票活動，Ivy So收到電影公司送贈聲演角色「阿樂」蛋糕，粉絲又拉隊入場舉牌和唱生日歌，她開心狂派心和送飛吻。

Ivy So感謝一班粉絲為她慶生，包下多個商場戶外屏、巴士車身廣告，其中尖沙嘴栢麗大道有多個大型燈箱廣告，打造成「雅琳大道」，決定完成活動後去睇燈箱兼打卡留念，「知道粉絲好辛苦，準備了很耐」。她表示生日前夕跟隊友開暴食大會慶祝，隊友實際為食借她過橋，笑說：「她們叫了兩碗豬扒、意粉和薯條外賣，但我食素，只能食意粉和薯條。」

感謝粉絲慶生 Ivy So睇燈箱打卡

談到張文傑打算推薦她參與電影《九龍城寨之圍城》續集試鏡，食素的她體力能否應付做打女？Ivy So相信無問題，近期有跟張文傑學武，不過早前試吊威也，手背磨甩皮，現時已痊癒，「我好想拍打片，不怕受傷，受訓後可以打低0.5個人，應該打不贏『龍捲風』古天樂」。問到生日願望？Ivy So沒有恨拍拖或放假，現階段與隊友一起練習、錄音過得開心，「我喜歡忙碌，見到粉絲很開心，生活充實、積極和樂觀，比較希望COLLAR新EP盡快推出，現在才錄第二首歌，還有兩首未錄，又想去東南亞地區拍MV，不過要連拍4個MV，可能連續60小時捱眼瞓」。

麗英剛推出新歌《解咒說明書》，感恩成為第一位「小薯茄」成員赴日本拍MV，雖然短短3日行程非常緊密，每日拍攝長達20小時，沒有空檔購物，但覺得賺到經驗很開心。

記者：鍾一虹