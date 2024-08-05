【娛樂場】《我推的野男LIVE！》 伍詠薇工作撞期無緣見猛男

【明報專訊】TVB Plus以加強跟觀眾互動為目標，梁思浩主持《直播靈接觸》為試金石，在送禮物、生日利市催谷下令留言爆燈，新節目《我推的野男LIVE！》乘勢接棒，以大隻佬為誘餌，讓觀眾睇直播做評判盡情瘋狂。節目共22集，首4集主要介紹22名參賽者，之後開始淘汰制，由觀眾決定誰可以繼續參賽或出局。想參與就要掃QR code給所支持的參賽者增熱度，觀眾一邊為大隻佬尖叫，同時可留言或以emoji表達情緒，達到互動效果。

日前大會公布22名參賽者資料與照片，社交平台有他們的自我介紹短片，內容是他們回答大會設定的問題，包括自覺似哪個明星或人物？最滿意自己的身體部位？參加比賽目的？一眾參加者中以7號顏英豪答案最有趣，雖獲大會冠以「46吋巨胸林子善」花名，但他自覺似「賊王」葉繼歡。

觀眾獲贈面罩可盡情尖叫

《我推的野男LIVE！》由胡蓓蔚、支嚳儀、火火及陸浩明（6號）主持，有星級現場觀眾外，亦有現場觀眾在錄影廠睇live，近距離睇猛男，感受熱血沸騰氣氛；每名觀眾獲贈面罩蒙面，無懼上鏡可盡情歡呼尖叫。即勾起當年《香港先生選舉》任評判的伍詠薇，被參賽者健碩身形「吸引」狂叫畫面，據知節目組最初有意邀伍詠薇參與，可惜她另有工作在身，撞期未能應承。

4主持各有特點 火花四濺

TVB Plus製作經理曾昭隆透露悉心安排《我推的野男LIVE！》主持組合，「火火第二次做直播節目，他是非一般傳統主持，沒有包袱和底線，當然不會在鏡頭前講粗口，他的爆發點會帶起節目氣氛。至於6號勝在轉數快且經驗豐富，做直播節目好需要一個懂執生的人，他之前做主持跟做嘉賓的火火同場，兩人好有火花。至於『豹嫂』胡蓓蔚是成熟女性角色，說話有point，一針見血。支嚳儀首次做主持，我見過佢做節目嘉賓，玩得投入又開心，她又熟網絡宣傳，會主力這方面工作」。

節目以大隻佬做賣點吸引觀眾，曾昭隆笑說：「表演『震波』是最基本，團隊也在設計不同的考驗與遊戲，參賽者要表演體態外，也有力的表現，還有團體賽與考驗智力的遊戲」。他稱比賽中落敗的野男，會由觀眾透過網上投票，決定參賽者生死。熱度高就算輸比賽都可以留低，相反熱度低便無得留低，觀眾是100%的評判，比賽結局由猛男獲觀眾熱度決定，所以他們要施展渾身解數在鏡頭前發揮個人魅力爭名次。

參賽者撞樣明星較着數

22名參賽者於節目播映前先在社交平台鬥人氣，野男以粗獷形象影官方照片，還有大特寫胸肌和腹肌，有個別參賽者擁明星臉，給觀眾留下印象。其中2號關經翰 Oswald）任職投資銀行經理，跟謝霆鋒撞樣被封「筋肉霆鋒」。又有貌似《中年好聲音》歌手吳大強的「Muscle吳大強」5號黃志明（Daniel），61歲的他是健身教練又是特約演員，參賽非發明星夢，只是想做演員；還有11號鄧家朗被朋友指似張智霖，贏得「激凸Chilam」稱號。

《我推的野男LIVE！》

8月12日起 逢周一、二晚9時30分

VB Plus（82台）播放