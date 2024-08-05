韓國男團WHIB靠消夜減壓

【明報專訊】去年底出道的韓國男團WHIB，8名成員Jaeha、原晙、真範、UGeon、仁弘、李正、Haseung及隊長Jayder近日來港宣傳，並接受本報專訪。WHIB稱第二次來港，能再見到本地粉絲，感到十分高興，希望日後能常來香港；又稱今趟香港之行來去匆匆，沒時間觀光，只趁空檔去了中環蘇豪區，在扶手電梯「打卡」，並稱原本想坐摩天輪，最終也沒時間。UGeon則表示好想與隊友去逛廟街，唯有寄望下次。

談到出道前當練習生時的難忘事，真範稱他們經常練舞至深夜，甚至凌晨，「因為太疲倦，情緒會變得敏感及緊張，為了聊天減壓會一起去食消夜」。他們稱最愛的消夜食物是雞及湯飯。

WHIB出道日子尚短，但私下常溝通，感情要好，且不約而同表示永遠無法忘記花兩個月時間準備的出道表演，希望將來能到世界各地演出，成為有正面影響力的組合。至於為何選擇做男團成員，UGeon透露學生時期，看到EXO及防彈少年團（BTS）在音樂節目的演出，覺得好厲害，於是有了躋身K-Pop偶像的想法。

被問到各人的性格特色，原晙指過半隊友的MBTI（16型人格分類）是「I型」，即性格內向，「我們在鏡頭前很怕醜，其實鏡頭後說話很多，在休息室時很嘈吵。」Jayder還爆料UGeon疑似有潔癖症，牀單被鋪每日摺得十分整齊，問到UGeon會否幫隊友摺被，他笑言：「沒有，只摺自己的。」

記者：蘇珮欣

攝影：鍾偉茵