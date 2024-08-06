尾場騷首公開家庭背景全場嘩然 葉麗儀當眾親吻老公曬恩愛

【明報專訊】葉麗儀一連兩場《感恩55周年香港演唱會2024》於灣仔伊館圓滿結束，前晚尾場獲兒子引領出台，還有孫女與外籍丈夫David現身支持，到落台握手時，葉麗儀走向坐在觀眾席的3名摯親送吻和擁抱，並在台上公開多謝丈夫的愛護，令David感動落淚。她又罕談來自一個大家庭，以及曲折的身世，令全場嘩然。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

葉麗儀感謝觀眾多年來給予支持和鼓勵，她說：「最早要感恩天主安排我生於葉家，因為這個不是必然的。」她透露父母生於大家庭，「公公有7個老婆，合共生了24個子女，我媽媽排第九，叫九姑娘；爺爺就有兩個老婆，跟第一任老婆生了8個女，在他60歲時老婆離世，後來娶第二個老婆再生多7個，爸爸就在爺爺80歲那年出世，爸爸還有一個細佬，是爺爺82歲時生的」，引全場嘩然。

公公7個老婆24子女

葉麗儀稱父母在戰時相遇，結婚後生了兩個兒子，本來兩個夠晒數，但幼子在11個月大時病逝，過了幾年就決定多生一個孩子，「這個孩子就是我喇！爸爸很愛惜我，我的長相和性格似他，他又喜歡聽音樂，教我想要成功，一定要學好英文，雖然我在荃灣讀官立小學，但11歲時考入摩星嶺聖嘉勒女書院升讀中學，因為讀英文書多，很喜歡女歌手Connie Francis，經常模仿她」。

14歲孫仔曾患腦癌從不扭計

葉麗儀除以英文答謝外籍丈夫David多年來的陪伴及愛護，還分享跟兒媳和兩個乖孫的幸福相處，「在我生命中，家庭最重要，我60歲做嫲嫲，孫女出世20分鐘就由我抱住，第一次冲涼都是我經手，睇住孫女慢慢學走路、說話到返學，我好幸福。眨眼我個孫女已經16歲，跟我一樣高，她最近考車牌，就快做我司機。孫仔今年14歲，雖然他個腦受過創傷（曾患腦癌），要坐輪椅和不懂說話，但他是個開心的細路仔，人見人愛，好多人跟他玩，他從來不扭計，為了方便照顧，所以全家住澳洲。我新抱同兒子都是標準的好父母，照顧兩個小朋友好好。有人說娶新抱失去半個仔，但我是多了一個女，是我的福氣」。當獻唱《時間都去哪兒了》，舞台屏幕播出她與家人的溫馨照片，場面感人。

開騷三代同堂成難忘經歷

葉麗儀騷後受訪，稱完成兩場騷感到滿足，孫女在首場上台獻花尤其驚喜，「我知兒子會來支持我，孫女上台就嚇了我一跳，再加上丈夫在場，真是難忘經歷。丈夫聽到我的感言，感動到流淚，他是個好感性的人，所以我不敢在台上講太多」。她稱今次首度公開自己的家庭背景，之前從未講過，也感謝珠寶商贊助，讓她體驗在台上換首飾，閃爆舞台。問到海外演出計劃？她表示早前已到過星馬演出，下一站是泰國曼谷，也希望到台灣、上海及廣州會知音，不過會先放假休息，陪80歲生日的丈夫返英國跟家人慶祝。

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