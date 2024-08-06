鄭中基宣布經理人離職 公司如常運作

【明報專訊】鄭中基上周六（3日）無預警下在社交平台宣布與經理人何慶湘終止合約，「由於發現何慶湘工作及道德操守有問題，本人與機動娛樂立即終止合作，有關工作交接問題會另作安排。」他之後來再發文：「多謝大家關心。因個人情緒及健康問題，決定高雄演唱會後離開，好作休息，多謝大家一路支持。」

鄭中基2020年3月開設YouTube機動電視台RTV，至今已有65.6萬訂閱，網民對他突然宣稱與機動娛樂終止合作，感匪夷所思。機動娛樂昨晚向傳媒發聲明，透露何慶湘已離職，「『機動電視台RTV』未來如常運作。鄭中基的社交網亦有轉發聲明，內容如下：「在2024年8月3日，任職經理人的何慶湘小姐已正式離職。而鄭中基先生因個人情緒健康問題，將會在完成手頭上所有工作，包括澳娛綜合鄭中基My Only One音樂會、Fragments of Wonder鄭中基世界巡迴演唱會2024高雄安可場後，鄭中基先生將暫時休息，直至另行通知，感謝各方的厚愛。本公司旗下YouTube channel『機動電視台RTV』，將進行節目調動安排，在未來仍會如常運作。本公司旗下品牌『大佬好嘢』，存貨已全部售罄，網店如有新貨品將立即通知大家，未來運作亦一切如常。為大家帶來不便，深感抱歉，同時感謝大家的支持及鼓勵，我們會做得更好。」

娛樂組