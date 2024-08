《龍之家族2》龍母現身 結局有彈有讚 HBO明年重頭劇《最後生還者2》《白蓮會3》預告曝光

《權力遊戲》另一外傳劇《Knight of the Seven Kingdoms》將於明年播出。

《IT: Welcome to Derry》是電影《小丑回魂》的前傳,單看先導預告片幾個鏡頭,已滿是血腥驚慄。

【明報專訊】有線頻道HBO王牌劇《權力遊戲》前傳《龍之家族》,第2季第8集結局,香港時間昨早播出,暫時未知收視能否超越上季,但觀衆對結局有讚有彈,期待的大戰場面未有出現,大概要留待第3季,但跟《權力遊戲》的聯繫不缺,包括龍母現身。另外,HBO亦在《龍之家族2》播出前,公開《最後生還者2》、《白蓮會3》等明年重頭劇的預告片段。

《龍之家族》講述《權力遊戲》前200年坦格利安王朝仍處於盛世,上季國王韋賽里斯駕崩後,本應由獨生女雷妮拉繼位鐵王座,王后亞莉森誤傳遺囑,由其長子大伊耿繼位,雙方展開爭奪王位之戰;加上雷妮拉兒子路克遭亞莉森二子伊蒙德誤殺,最後雷妮拉離開君臨,在黑黨支持者擁護下,到龍石島自立為王,並聯繫其他盟友。第2季,雷妮拉丈夫戴蒙派人到君臨,本欲殺伊蒙德,替雷妮拉報喪子之仇,卻誤殺亞莉森仍在襁褓的孫兒,雙方仇恨更深。

網民稱第2季講多過打

有網民批評第2季雖然比上季少兩集,但雷妮拉和君臨中的伊耿理應有連番激戰,該相當緊湊,結果講多過打,血戰場面有限,粉絲表示失望。對於最後一集,有網民指劇情不錯,但絕不像結局篇,似乎太多伏筆留待第3季揭盅。不過《權力遊戲》粉絲應該對《龍之家族2》結局一集感興奮,因當中有不少跟《權》劇的聯繫。其中一幕講述戴蒙穿越時空看到未來的幻象,包括由三眼烏鴉引領,看到異鬼,龍之終結,以及200年後龍蛋在火中再現及「龍母」丹妮莉絲的崛起,那段幻象最後是雷妮拉登上鐵王座,讓戴蒙意識到自己應該為誰效忠;當再見到雷妮拉時,戴蒙把所看到的告訴她之外,還說了句《權》劇粉絲熟悉的對白「凜冬將至」。

《最後生還者2》鏡頭最多

另一方面,HBO在播出《龍之家族2》結局一集前,公開了長約2分鐘預告片,介紹《企鵝人》(The Penguin)、《沙丘瀚戰》外傳《Dune: Prophecy》、《敵爭上游3》(Industry)、《女大學生的後現代性生活5》(The Sex Lives of College Girls)等今年陸續推出的劇集之外,還有明年上架的重頭劇,譬如集合《V世代》柏德烈舒華辛力加(Patrick Schwarzenegger)、《職業特工隊3》米雪莫娜漢(Michelle Monaghan)主演的《白蓮會3》,今季不但到泰國取景,Blackpink泰籍成員Lisa亦會參演一角,僅兩個鏡頭的預告片則未見Lisa露面。明年播出的《色慾都市2.0》第3季、《鍍金年代3》、《權力遊戲》外傳《A Knight of the Seven Kingdoms》出現在預告片段之外,還有電影《小丑回魂》前傳劇《IT: Welcome to Derry》,後者有不少恐怖血腥鏡頭,給人不寒而慄之感。

預告片段中佔最多鏡頭則是首季叫好叫座的《最後生還者2》,除可見貝拉藍斯(Bella Ramsey)、佩特羅帕斯卡(Pedro Pascal)、基比奧路拿(Gabriel Luna)回歸之外,新加盟的《富家窮路》嘉芙蓮奧哈拉(Catherine O'Hara)、《美式小說》謝菲韋特(Jeffrey Wright)、《蜘蛛夫人》伊莎貝拉莫塞(Isabela Merced)亦各有特寫鏡頭。其中嘉芙蓮扮演的神秘角色問佩特羅「有否傷害她?」「她」似乎是指貝拉藍斯,片段最後佩特羅落淚表示,「我救了她」。有原著電玩遊戲的粉絲指佩特羅這句對白,本應是向基比奧扮演的弟弟說。