《龍之家族2》龍母現身 結局有彈有讚 HBO明年重頭劇《最後生還者2》《白蓮會3》預告曝光

【明報專訊】有線頻道HBO王牌劇《權力遊戲》前傳《龍之家族》，第2季第8集結局，香港時間昨早播出，暫時未知收視能否超越上季，但觀衆對結局有讚有彈，期待的大戰場面未有出現，大概要留待第3季，但跟《權力遊戲》的聯繫不缺，包括龍母現身。另外，HBO亦在《龍之家族2》播出前，公開《最後生還者2》、《白蓮會3》等明年重頭劇的預告片段。

《龍之家族》講述《權力遊戲》前200年坦格利安王朝仍處於盛世，上季國王韋賽里斯駕崩後，本應由獨生女雷妮拉繼位鐵王座，王后亞莉森誤傳遺囑，由其長子大伊耿繼位，雙方展開爭奪王位之戰；加上雷妮拉兒子路克遭亞莉森二子伊蒙德誤殺，最後雷妮拉離開君臨，在黑黨支持者擁護下，到龍石島自立為王，並聯繫其他盟友。第2季，雷妮拉丈夫戴蒙派人到君臨，本欲殺伊蒙德，替雷妮拉報喪子之仇，卻誤殺亞莉森仍在襁褓的孫兒，雙方仇恨更深。

網民稱第2季講多過打

有網民批評第2季雖然比上季少兩集，但雷妮拉和君臨中的伊耿理應有連番激戰，該相當緊湊，結果講多過打，血戰場面有限，粉絲表示失望。對於最後一集，有網民指劇情不錯，但絕不像結局篇，似乎太多伏筆留待第3季揭盅。不過《權力遊戲》粉絲應該對《龍之家族2》結局一集感興奮，因當中有不少跟《權》劇的聯繫。其中一幕講述戴蒙穿越時空看到未來的幻象，包括由三眼烏鴉引領，看到異鬼，龍之終結，以及200年後龍蛋在火中再現及「龍母」丹妮莉絲的崛起，那段幻象最後是雷妮拉登上鐵王座，讓戴蒙意識到自己應該為誰效忠；當再見到雷妮拉時，戴蒙把所看到的告訴她之外，還說了句《權》劇粉絲熟悉的對白「凜冬將至」。

《最後生還者2》鏡頭最多

另一方面，HBO在播出《龍之家族2》結局一集前，公開了長約2分鐘預告片，介紹《企鵝人》（The Penguin）、《沙丘瀚戰》外傳《Dune: Prophecy》、《敵爭上游3》（Industry）、《女大學生的後現代性生活5》（The Sex Lives of College Girls）等今年陸續推出的劇集之外，還有明年上架的重頭劇，譬如集合《V世代》柏德烈舒華辛力加（Patrick Schwarzenegger）、《職業特工隊3》米雪莫娜漢（Michelle Monaghan）主演的《白蓮會3》，今季不但到泰國取景，Blackpink泰籍成員Lisa亦會參演一角，僅兩個鏡頭的預告片則未見Lisa露面。明年播出的《色慾都市2.0》第3季、《鍍金年代3》、《權力遊戲》外傳《A Knight of the Seven Kingdoms》出現在預告片段之外，還有電影《小丑回魂》前傳劇《IT: Welcome to Derry》，後者有不少恐怖血腥鏡頭，給人不寒而慄之感。

預告片段中佔最多鏡頭則是首季叫好叫座的《最後生還者2》，除可見貝拉藍斯（Bella Ramsey）、佩特羅帕斯卡（Pedro Pascal）、基比奧路拿（Gabriel Luna）回歸之外，新加盟的《富家窮路》嘉芙蓮奧哈拉（Catherine O'Hara）、《美式小說》謝菲韋特（Jeffrey Wright）、《蜘蛛夫人》伊莎貝拉莫塞（Isabela Merced）亦各有特寫鏡頭。其中嘉芙蓮扮演的神秘角色問佩特羅「有否傷害她？」「她」似乎是指貝拉藍斯，片段最後佩特羅落淚表示，「我救了她」。有原著電玩遊戲的粉絲指佩特羅這句對白，本應是向基比奧扮演的弟弟說。